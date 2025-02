Novos representantes tomam posse no Conselho Estadual de Saúde e reforçam gestão participativa

Foto: Josiane Ribeiro / SES

Na tarde desta quarta-feira, 5, foi realizada a posse dos novos membros do Conselho Estadual de Saúde de Santa Catarina (CES/SC) para a gestão 2025/2026. Durante a cerimônia, foram eleitos, por unanimidade, a presidente Maria Izabel Girotto e o vice-presidente Agostinho Schiochetti, ambos representantes dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Eles exercerão seus mandatos por dois anos. O ato ocorreu na Secretaria de Estado da Saúde (SES).

A nova presidente Maria Izabel Girotto destacou a continuidade dos trabalhos do conselho. “Daremos sequência às iniciativas que já estão em andamento e que têm obtido sucesso. Nossa intenção é ampliar e aperfeiçoar a capacitação dos conselheiros municipais. Também é fundamental que os conselheiros estaduais recebam formação adequada. Além disso, estaremos sempre prontos para defender e lutar em prol do Sistema Único de Saúde para todos os catarinenses”, disse.

O vice-presidente Agostinho Schiochetti, que presidiu o conselho nos últimos dois anos, comentou sobre o processo. “Na eleição, todos os 32 conselheiros tinham direito a voto e puderam concorrer aos cargos de presidente e vice-presidente. Por um acordo, invertemos os cargos: a vice-presidente passou a ser presidente e eu assumi a vice-presidência. A votação foi realizada em separado, começando pela escolha do presidente, que ocorreu por unanimidade, seguida pela votação para vice-presidente, também unânime. Agradecemos a todos os conselheiros pela confiança e por acreditarem no trabalho que foi desenvolvido, assim como no novo trabalho que iremos realizar junto à presidente Maria Izabel”, destacou.







Pautas da Reunião do CES

– Leitura do Regimento Interno do CES, com ênfase no artigo que trata da eleição para Presidente e Vice-Presidente.

– Eleição para Presidente do CES – Biênio 2025/2026.

– Eleição para Vice-Presidente do CES – Biênio 2025/2026.

– Composição das Comissões.

– Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

– Informes.



Sobre o Conselho Estadual de Saúde

O Conselho Estadual de Saúde é um órgão permanente e deliberativo, criado em 1993. Composto por 32 membros titulares e 32 suplentes, o conselho inclui representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários do sistema. A representação dos usuários é paritária em relação aos demais segmentos, ou seja, 16 conselheiros são representantes dos usuários, cinco são do governo, oito dos profissionais de saúde e três dos prestadores de serviços. Essa diversidade na representação dos usuários permite que diferentes interesses e organizações possam apresentar suas demandas e contribuir na avaliação das políticas de saúde desenvolvidas em Santa Catarina.



