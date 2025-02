Udesc Cefid convida pessoas com dor lombar para atividades de pesquisa em Florianópolis com sessões gratuitas de exercícios

Foto: Divulgação / Udesc

O Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), convida pessoas da Grande Florianópolis que tenham dor lombar crônica a participarem voluntariamente de atividades do estudo da mestranda Katia Boder Zocatelli, do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFT), no Bairro Coqueiros, em Florianópolis.

A pesquisadora é orientada pela coordenadora do programa de extensão Acolhe-Dor, professora Micheline Araújo da Luz Koerich, no estudo Efeitos de um programa de educação em ciência da dor na mudança de crenças de indivíduos com dor lombar crônica: estudo qualitativo.

Podem participar voluntariamente pessoas de ambos os sexos, dentro dos seguintes critérios:

Apresentar dor lombar como queixa principal por três meses no mínimo;

Estar com idade igual ou superior a 18 anos;

Ter deambulação (locomoção) independente com ou sem dispositivo de assistência.

Os voluntários terão benefícios como uma avaliação fisioterapêutica, conteúdos de educação em dor e exercícios em solo e em piscina terapêutica. Ao todo, serão realizados cinco encontros sobre educação em dor e 12 sessões (duas por semana), com duração de 60 minutos cada, sendo seis sessões na piscina e seis no solo.

Quem estiver interessado em participar da pesquisa pode entrar em contato com o Acolhe-Dor pelo perfil no Instagram e pelo telefone (48) 99145-5862.

Ações de tratamento e educação

O Acolhe-Dor busca contribuir com a sociedade por meio de ações de promoção da saúde e tratamento para pessoas com dor crônica de origem musculoesquelética, bem como ações educativas para a população e educação permanente.

As três ações do programa (Cuida-Dor, Empodera-Dor e Semea-Dor) visam melhorar a qualidade de vida do indivíduo com dor crônica e garantir, ao usuário do serviço público de saúde e ao profissional de saúde envolvido no tratamento, o acesso às informações científicas sobre dor crônica e sua estratégia terapêutica.

Mais informações podem ser obtidas na página do Acolhe-Dor e no perfil do programa no Instagram .

