Região Celeiro encerrou o mês de janeiro com 16 casos de dengue

Algumas prefeituras da região já providenciaram a aplicação do fumacê com o objetivo de combater a proliferação do mosquito (Foto: Diones Roberto Becker)

De acordo com o Painel de Casos, da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), oito municípios da Região Celeiro registraram moradores infectados por dengue no primeiro mês de 2025.

O levantamento efetuado no portal da SES-RS aponta que, no período analisado, houve 67 notificações, das quais, 16 pacientes tiveram a contaminação diagnosticada, o que representa 23,88%.

Os casos positivos foram registrados nos seguintes municípios: Redentora (5), Tenente Portela (3), Santo Augusto (2), Três Passos (2), Braga (1), Chiapetta (1), Coronel Bicaco (1) e Vista Gaúcha (1).

Além do trabalho regular dos agentes de saúde e de endemias, algumas prefeituras da região já providenciaram a aplicação do fumacê com o objetivo de combater a proliferação do Aedes Aegypti.

Lembrando que a população deve fazer a sua parte, não permitindo o acúmulo de água parada em locais que possam servir de criadouro para as larvas do inseto.

