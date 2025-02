Hospital Governador Celso Ramos amplia atendimentos e melhora indicadores assistenciais em 2024

Foto: Silvestre Aguiar/Ascom SES

O Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde, registrou avanços na oferta de serviços e na eficiência hospitalar em 2024. O número de procedimentos cirúrgicos cresceu de 19.781 em 2023 para 21.013 em 2024, equivalente a 6,23%. Em relação a 2022, quando foram realizados 13.387 procedimentos, o crescimento foi de 56,97%. As consultas no ambulatório também tiveram alta de 8%, ampliando o acesso da população aos serviços especializados.

A eficiência operacional da unidade também se refletiu na taxa de ocupação hospitalar, que aumentou em quase 6%, alcançando 94% em 2024. Além disso, houve uma importante redução no tempo médio de permanência dos pacientes internados. No início do ano passado, esse indicador estava em 8,48 dias e, ao final do período, reduziu para 6,30 dias, resultando em uma média anual de 7,32 dias. Outro avanço relevante foi a redução da taxa de reinternação geral, que passou de 3,96% em 2023 para 2,33% em 2024, evidenciando a melhoria na qualidade do atendimento prestado e na recuperação dos pacientes.

O diretor Michel Faraco destacou que os resultados são fruto de um trabalho contínuo de qualificação da equipe, otimização de processos e investimentos na infraestrutura hospitalar. “Estamos focados em oferecer um atendimento cada vez mais ágil, ampliando a oferta, garantindo segurança e qualidade para nossos pacientes. Os avanços demonstram o comprometimento da equipe do HGCR e da Secretaria de Estado da Saúde em fortalecer a assistência hospitalar em Santa Catarina, comprometidos com a política de saúde pública do Governo do Estado”, ressaltou.

Referência em neurotrauma, o HGCR opera com pronto-socorro 24h, atendendo casos de urgência pelo sistema porta aberta. Além disso, oferece serviços especializados em urologia, clínica médica e cirúrgica, ortopedia, otorrinolaringologia e oftalmologia, sendo o único hospital público na Grande Florianópolis credenciado para tratamento do Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Mais informações:

Silvestre Aguiar

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]