Saúde inaugura Unidade de Suporte Avançado do Samu em Itapema

Fotos: Silviane Mannrich / SES

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) inaugurou a base da Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Itapema, nesta quarta-feira, 5.

“A instalação da 29ª Unidade de Suporte Avançado do Samu no estado é um grande salto no atendimento pré-hospitalar catarinense, ressaltando o compromisso do governador em aproximar os serviços de saúde, cada vez mais, da população. Essa UTI móvel além de prestar o primeiro atendimento nos casos emergenciais de acidentes e clínicos também realizará transporte de pacientes graves entre as unidades hospitalares”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

O Samu da macrorregião de Foz do Itajaí, que abrange 11 municípios (Bombinhas, Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, Luiz Alves, Navegantes, Piçarras, Ilhota e Penha), já conta com três serviços de suporte avançado, localizados nas cidades de Balneário Camboriú, Navegantes e Itajaí. A região ganhará mais um reforço em atendimento pré-hospitalar, com a nova unidade em Itapema.

“É um momento histórico para o município. Isso demonstra o carinho que o governador Jorginho Mello tem com a nossa região. Agradeço ao governo por essa parceria com a cidade de Itapema”, destaca o prefeito de Itapema, Alexandre Xepa.

Foto: Reprodução/Secom SC

A equipe da unidade de suporte avançado, que conta com médicos, enfermeiros e condutores socorristas, já estava atuando em Balneário Camboriú, desde o dia 1º de dezembro de 2024, devido à temporada de verão no Litoral catarinense, e realizou até o dia 3 de fevereiro, 987 atendimentos. As principais causas foram cardiovasculares, neurológicos e respiratórios, seguidos por queda.

Além das ambulâncias, a região ainda conta com o serviço de seis motolâncias, que são fundamentais para garantir o atendimento ágil em locais com muito trânsito e engarrafamento.

“Com a USA conseguimos ter uma diminuição do tempo resposta para as situações de urgência. O novo equipamento vai também servir de apoio para as USBs e para as motolâncias, principalmente no verão. É um ganho no deslocamento das equipes quando o trânsito está mais pesado”, explica o superintendente de Urgência e Emergência da SES, Marcos Fonseca.

Ele lembra ainda que na região o serviço foi ampliado com uma USA em Navegantes e as motolâncias em Itapema, Itajaí e Balneário Camboriú, além da inclusão de mais um médico para atendimento da Central de Regulação de Urgência da Foz do Itajaí.

“A importância da instalação da nova base do Samu em uma cidade litorânea como Itapema, onde o aumento do fluxo de turistas é ainda maior, é justamente para conseguir atender à população de forma mais ágil, o que sempre aumentará as chances de vida de quem precisa do atendimento”, enfatiza a diretora-geral do Samu/Fahece, Carla Birolo Ferreira.