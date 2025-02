Saúde oferece curso gratuito sobre protocolo catarinense de acolhimento com classificação de risco

Foto: Divulgação / SES

Abertas as inscrições para a 31ª turma dos cursos “Capacitação do Protocolo Catarinense de Acolhimento com Classificação de Risco – MULTIPLICADOR” e “Capacitação do Protocolo Catarinense de Acolhimento com Classificação de Risco – CLASSIFICADOR”. Os cursos são destinados aos enfermeiros e médicos das Emergências e UPAs.

As capacitações são gratuitas e na modalidade EaD autoinstrucional, podendo ser acessados a qualquer hora e lugar.

O curso é ofertado pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina , por meio da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina e Superintendência de Urgência e Emergência.

