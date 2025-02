Dia Mundial de Combate ao Câncer: Saúde alerta para a importância da prevenção e diagnóstico precoce

Foto: Ricardo Wolffenbüttel/ Arquivo / SECOM

No Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado em 4 de fevereiro, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce para reduzir os impactos da doença, que está entre as principais causas de morte no mundo. Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam que, entre 2023 e 2025, serão registrados 704 mil novos casos de câncer no Brasil, com previsão de 39.600 ocorrências somente em Santa Catarina em 2025, sendo destes, 4.670 em Florianópolis.

O câncer de mama feminino e o de próstata estão entre os tipos mais frequentes na região, exigindo atenção redobrada para a detecção precoce e o tratamento adequado.

O câncer ocorre quando as células do corpo, que normalmente se renovam de forma equilibrada, sofrem alterações no DNA durante o processo de divisão, tornando-se defeituosas. Essas células podem se multiplicar descontroladamente, e, em casos malignos, podem invadir outros órgãos e tecidos, causando metástases.

Entre os principais fatores de risco para o câncer, o tabagismo se destaca como um dos mais preocupantes. O hábito de fumar está diretamente ligado ao câncer de pulmão, boca e bexiga. A exposição excessiva ao sol sem proteção também é um fator de risco significativo para o câncer de pele. Além disso, questões como obesidade, consumo excessivo de álcool, alimentação inadequada e sedentarismo também contribuem para o aumento dos casos.

Linha de cuidado ao paciente

Em Santa Catarina os pacientes oncológicos são tratados com prioridade por meio da Linha de Cuidado à Atenção Integral ao Paciente Oncológico. Um avanço no sistema de saúde catarinense que busca proporcionar mais agilidade e eficácia no atendimento aos pacientes diagnosticados com câncer. Com a sua implementação, a Secretaria de Estado da Saúde visa oferecer um tratamento mais humanizado e qualificado para aqueles que enfrentam a doença.

Atualmente, 19 hospitais em Santa Catarina estão aptos a realizar cirurgias oncológicas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

No ano de 2024, Santa Catarina realizou 16.556 cirurgias oncológicas (dados até novembro), com a média de atendimento em até 47 dias, tempo inferior ao que determina a legislação que prevê que o paciente seja atendido em até 60 dias. Os números representam um aumento de 27,8% na realização de procedimentos em relação ao ano de 2022, quando foram realizados 12.956.

Serviços disponibilizados no estado

Foto: Reprodução/Secom SC

Blumenau

Hospital Santo Antonio/Fundação Hospitalar de Blumenau (Unacon)

Chapecó

Hospital Regional do Oeste/Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (Unacon com serviços de Radioterapia e de Hematologia)

Criciúma

Hospital São José/Sociedade Caritativa Santo Agostinho (Unacon com serviços de Radioterapia e de Hematologia)

Florianópolis

Centro de Pesquisas Oncológicas – Cepon (Serviço de Radioterapia de Complexo Hospitalar e Serviço de Oncologia Clínica de Complexo Hospitalar)

Hospital Governador Celso Ramos (Unacon com serviços de Radioterapia e de Hematologia)

Hospital Carmela Dutra (Hospital Geral com Cirurgia Oncológica)

Hospital Infantil Joana de Gusmão (Unacon exclusiva de Oncologia Pediátrica)

Hospital Universitário/Universidade Federal de Santa Catarina (Unacon com serviço de Hematologia)

Itajaí

Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen/Inst. das Pequenas Missionárias Mª Imaculada (Unacon)

Jaraguá do Sul

Hospital São José/ Sociedade Divina Providência (Unacon com serviço de Radioterapia)

Joaçaba

Hospital Universitário Santa Terezinha/Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unacon)

Joinville

Hospital Municipal São José (Cacon)

Hospital Materno Infantil Dr Jesser Amarante Faria (Unacon exclusiva de Oncologia Pediátrica)

Lages

Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos (Unacon com serviço de Radioterapia)

Porto União

Hospital de Caridade São Braz de Porto União (Unacon)

Rio do Sul

Hospital Regional Alto Vale (Unacon)

São Bento do Sul

Hospital e Maternidade Sagrada Família (Unacon)

Tubarão

Hospital Nossa Senhora da Conceição/Sociedade Divina Providência (Unacon)

São Miguel do Oeste

Hospital Terezinha Gaio Basso