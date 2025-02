A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia. Na pauta constam duas medidas provisórias que liberam créditos extraordinários ao orçamento de 2024 como parte da ajuda ao Rio Grande do Sul devido às enchentes de maio do ano passado: MP 1257/24, de R$ 5,1 bilhões; e MP 1260/24, de R$ 1,6 bilhão.

Mais informações a seguir.

Acompanhe ao vivo pelo YouTube