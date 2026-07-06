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Espanha e Portugal, EUA e Bélgica jogam hoje pelas oitavas da Copa

Vencedores avançam para as quartas e derrotados deixam a competição

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/07/2026 às 08h18

Mais uma rodada das oitavas de final da Copa do Mundo 2026 acontece nesta segunda-feira (6)

A primeira partida será entre Espanha e Portugal. As equipes se enfrentam em Dallas (EUA), às 16h (horário de Brasília).

Também jogam hoje os times dos Estados Unidos e da Bélgica, em Seattle, às 21h.

Os vencedores avançam para as quartas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.

Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final.

⚽ Fique por dentro das partidas e resultados. Veja a tabela de pontos por grupos

Jogos deste domingo, 5 de julho

  • 16h – Espanha x Portugal (Dallas)
  • 21h – Estados Unidos x Bélgica (Seattle)
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