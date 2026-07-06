É idoso e ainda dirige? Detran anuncia novas regras de validade para a CNH em 2026

A renovação gratuita da CNH começou a valer em 2026 para motoristas que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses.
A medida cria a renovação automática do documento, mas não contempla todos os condutores e estabelece diferenças importantes conforme a idade.
A renovação gratuita da CNH começou a valer em 2026 para motoristas que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses.
A nova regra também não se aplica a pessoas com 70 anos ou mais, nem a quem possui validade reduzida da carteira por orientação médica, como em casos de doenças progressivas ou condições que exigem acompanhamento frequente de saúde.
O benefício está ligado ao histórico do motorista e ao cadastro no RNPC (Registro Nacional Positivo de Condutores). As informações são da Revista Quatro Rodas.
A medida é federal e vale em todo o país, sendo ativada pelo aplicativo da CNH Digital após autorização do cadastro no RNPC (Registro Nacional Positivo de Condutores).
Apenas a versão digital é renovada automaticamente. Quem desejar a carteira física deverá solicitá-la pelo aplicativo “CNH do Brasil” ou diretamente em uma unidade do Detran do estado de residência.
Em São Paulo, a renovação tradicional pode ser feita pela internet, com taxa de emissão de R$ 126,79 e mais R$ 11 de envio postal, totalizando R$ 137,79, valor que varia conforme o estado.
Condutores a partir dos 50 anos ainda precisam realizar exame médico e avaliação psicológica. No Detran-SP, cada exame passou a ter limite de R$ 90, somando cerca de R$ 180 adicionais ao processo.
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