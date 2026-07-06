Segunda, 06 de Julho de 2026
5°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

É idoso e ainda dirige? Detran anuncia novas regras de validade para a CNH em 2026

A medida cria a renovação automática do documento, mas não contempla todos os condutores e estabelece diferenças importantes conforme a idade

Por: Andre Eberhardt Fonte: ND+
06/07/2026 às 08h01
É idoso e ainda dirige? Detran anuncia novas regras de validade para a CNH em 2026
(Foto: Depositphotos)

A renovação gratuita da CNH começou a valer em 2026 para motoristas que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses.

A medida cria a renovação automática do documento, mas não contempla todos os condutores e estabelece diferenças importantes conforme a idade.

Quatro estados brasileiros já aderiram à renovação gratuita da CNH para idososFoto: Reprodução/Freepik/ND Mais

A renovação gratuita da CNH começou a valer em 2026 para motoristas que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses.

A nova regra também não se aplica a pessoas com 70 anos ou mais, nem a quem possui validade reduzida da carteira por orientação médica, como em casos de doenças progressivas ou condições que exigem acompanhamento frequente de saúde.

benefício está ligado ao histórico do motorista e ao cadastro no RNPC (Registro Nacional Positivo de Condutores). As informações são da Revista Quatro Rodas.

Estados que já aderiram à renovação gratuita da CNH para idosos

  • Amazonas (Detran-AM): confirmado a isenção de taxas para a renovação da CNH para idosos acima de 70 anos.
  • Paraná (Detran-PR): Mais de 22 mil condutores já renovaram a CNH de forma automática e gratuita.
  • Rio Grande do Sul (Detran-RS): Isenção de taxas para a renovação já é oferecida no estado.
  • São Paulo (Detran-SP): Apesar da isenção nacional para bons condutores (até 69 anos), os maiores de 70 anos no estado de SP não terão direito à renovação automática gratuita, sendo necessária a renovação presencial e exames médicos.

Quem pode fazer à renovação gratuita da CNH?

  • A renovação gratuita da CNH com isenção de taxas e de exames presenciais é destinada aos chamados bons condutores cadastrados no RNPC, com até 49 anos e sem infrações registradas no último ano.
  • Motoristas entre 50 e 69 anos também podem usar a renovação automática, porém apenas uma vez, no momento do vencimento do documento.
  • Já os condutores com 70 anos ou mais ficam fora da gratuidade e precisam fazer renovação presencial, com exames médicos obrigatórios e pagamento das taxas.

A medida é federal e vale em todo o país, sendo ativada pelo aplicativo da CNH Digital após autorização do cadastro no RNPC (Registro Nacional Positivo de Condutores).

Como renovar o documento

Apenas a versão digital é renovada automaticamente. Quem desejar a carteira física deverá solicitá-la pelo aplicativo “CNH do Brasil” ou diretamente em uma unidade do Detran do estado de residência.

Em São Paulo, a renovação tradicional pode ser feita pela internet, com taxa de emissão de R$ 126,79 e mais R$ 11 de envio postal, totalizando R$ 137,79, valor que varia conforme o estado.

Condutores a partir dos 50 anos ainda precisam realizar exame médico e avaliação psicológica. No Detran-SP, cada exame passou a ter limite de R$ 90, somando cerca de R$ 180 adicionais ao processo.

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Gerada por IA)
Região Celeiro Há 3 horas

Região Celeiro fecha maio com saldo positivo de empregos

Dados do Novo Caged apontam saldo positivo de 198 postos formais em 2026, impulsionado principalmente pelo desempenho da Mais Frango
Geral Há 19 horas

Operação Lei Seca promove ações educativas durante jogo do Brasil

Governo do Rio distribui equipes em regiões com mais torcedores

 Levantamento aponta crescimento sustentado das operações de crédito, maior captação de recursos e ampliação da presença das cooperativas no país (Foto: Diones Roberto Becker)
Pela primeira vez Há 20 horas

Cooperativas de crédito superam R$ 1 trilhão em ativos

Dados constam no Panorama do SNCC divulgado pelo Banco Central

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 22 horas

Internado, cacique Raoni tem saúde estável e respira sem aparelhos

Líder indígena está na UTI do hospital São Paulo

 Considerando apenas o mês de junho, houve o emplacamento de 488.420 unidades de veículos novos (Foto: Diones Roberto Becker)
FENABRAVE Há 1 dia

Emplacamentos de veículos crescem 16,01% no primeiro semestre do ano

Dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores

Tenente Portela, RS
10°
Tempo nublado
Mín. Máx. 13°
Sensação
2.35 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h53 Pôr do sol
Terça
14°
Quarta
16°
Quinta
20°
Sexta
19° 12°
Sábado
19° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Gestão mais inteligente pode ajudar na prevenção de fraudes
Economia Há 10 minutos

Mercado financeiro reduz projeção da inflação para 5,30%
Câmara Há 10 minutos

Comissão aprova compartilhamento de laboratórios entre institutos de pesquisa públicos
Câmara Há 10 minutos

Comissão aprova licença menstrual para estudantes com endometriose ou adenomiose
Caso Grave Há 41 minutos

Homem é preso após agredir companheira e tentar incendiar policial no interior de Itapiranga

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,14%
Euro
R$ 5,91 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,12%
Bitcoin
R$ 337,386,80 -1,70%
Ibovespa
173,474,19 pts -0.34%
Mega-Sena
Concurso 3027 (04/07/26)
06
15
16
24
34
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 7057 (04/07/26)
34
38
47
63
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3727 (04/07/26)
01
02
03
04
05
09
10
11
13
14
16
18
19
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2945 (03/07/26)
00
04
05
07
10
14
18
22
24
40
46
47
57
59
64
74
76
81
84
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2978 (03/07/26)
01
08
15
35
38
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias