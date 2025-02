Dois consumidores da Região Celeiro aparecem na lista de ganhadores da NFG em janeiro

O primeiro sorteio de 2025, do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), foi realizado na quinta-feira (30/1). Mais de 87 milhões de bilhetes estavam na disputa.

A etapa de número 148 distribuiu R$ 200 mil em prêmios. O valor principal – de R$ 50 mil, saiu para um consumidor de Porto Alegre.

Dois moradores da Região Celeiro aparecem na relação dos sorteados em janeiro: Willian Rodrigues (Chiapetta) e Neiva Cristiane Flores Sott Lucke (Crissiumal).

