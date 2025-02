Libertadores Regional: Última rodada da fase de grupos inicia nesta quarta-feira

O confronto entre Flamengo de Crissiumal e Atlético de Horizontina abrirá a rodada derradeira da fase de grupos da Libertadores Regional 2024/2025.

Em 17º lugar, o Flamengo tem quatro pontos e necessita vencer para tentar seguir na competição. Já o Atlético ocupa a 11ª posição, com sete pontos ganhos. O jogo está marcado para as 19h45min, na Arena Rubro-Negra em Crissiumal.

Vale ressaltar que, dos 20 times que disputam o certame, 16 avançam à próxima fase.

