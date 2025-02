Vendas: Erika Crivellari oferece consultoria 360º

De acordo com a pesquisa "Panorama de Vendas", realizada pela RD Station, 74% das empresas brasileiras não alcançaram suas metas de vendas em 2023. O estudo ouviu mais de 1.400 profissionais da área de vendas, abrangendo diferentes portes e segmentos.

Diante dos dados levantados pelo relatório, Erika Crivellari, sócia-fundadora da ID Financial, alerta para o que considera ser uma “falta de processos claros e eficientes”. Segundo ela, a maioria das empresas não adota um modelo de vendas estruturado com processos eficazes. “O processo de vendas começa com o posicionamento da empresa. Instituições bem posicionadas, com processos claros, vendem mais. Quando há clareza e números para acompanhar cada etapa, o resultado aparece”, explica.

Com o objetivo de sanar essas falhas no mercado e apoiar os profissionais da área, Erika lançou a mentoria “Eu sou 360”, voltada para alta performance. Segundo ela, no passado, acreditava-se que o vendedor mais eficiente era aquele que falava mais. “Hoje sabemos que, para vender, é preciso ouvir, identificar a dor do cliente e oferecer uma solução”, afirma.

Dentro da metodologia desenvolvida pela especialista Erika Crivellari, um dos pilares principais é desconstruir crenças limitantes e capacitar profissionais para alcançar alta performance. Erika destaca que, com uma metodologia bem estruturada, é possível alcançar resultados consistentes no desenvolvimento dessas habilidades.

“Todas as profissões exigem conhecimento em vendas porque não aprendemos a vender na escola ou na faculdade, e existe uma crença muito forte de que o bom vendedor tem um talento nato ou um dom especial”, enfatiza Erika. “Vendas são processos, vendas são técnicas, e qualquer pessoa pode aprender porque é uma habilidade como qualquer outra”, completa.

Vendedor de alta performance

A atualização constante é o que separa um vendedor mediano de um de alta performance, segundo a especialista. “Trata-se de estar preparado para oferecer soluções assertivas, criar valor e, acima de tudo, construir relações duradouras e lucrativas no longo prazo. A chave está em antecipar as demandas dos clientes, escolher as ferramentas mais adequadas às necessidades do negócio e investir em treinamento”, reforça.

Para fidelizar clientes no longo prazo, Erika Crivellari explica que é essencial construir relacionamentos sólidos, baseados em confiança, transparência e respeito. “O vendedor de alta performance sabe ouvir. Ele faz as perguntas certas para que o cliente exponha suas dores e aspirações. É nessa base de confiança que o vendedor constrói sua abordagem, utilizando gatilhos emocionais e racionais para inspirar ação”, destaca.

Além disso, outro aspecto importante, frequentemente negligenciado pelos profissionais, está no diferencial. “Uma ligação de acompanhamento, um e-mail com dicas relevantes ou um simples gesto de atenção pode transformar um cliente pontual em um parceiro de longo prazo”, finaliza.

