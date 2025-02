Médica da Vision One fala sobre rejeição às lentes

As lentes de contato representam uma alternativa eficiente para a correção visual, mas nem todos os usuários conseguem se adaptar ao acessório. De acordo com a Dra. Michelle Lima Farah Santinello, oftalmologista do hospital H.Olhos, integrante da rede Vision One, fatores como escolha inadequada do tipo de lente, problemas anatômicos e baixa lubrificação ocular podem influenciar na adaptação.

A médica explica que a seleção inadequada do tipo de lente pode comprometer o conforto e a saúde ocular. “A escolha inadequada, como lentes com curvaturas ou materiais não apropriados ao formato do olho do paciente, pode levar a uma má adaptação. Lentes rígidas, lentes antigas ou lentes compradas sem uma indicação médica podem causar desconforto, irritação e uma sensação de pressão nos olhos. Isso pode levar à dificuldade em usá-las por períodos prolongados e aumentar a probabilidade de o paciente rejeitar as lentes, buscando alternativas mais confortáveis.”

Além da incompatibilidade entre a lente e o olho do usuário, questões anatômicas podem dificultar a adaptação. “Fatores como a forma da córnea, a sensibilidade ocular, a quantidade de lágrimas produzidas (síndrome do olho seco), pálpebras que não fecham completamente ou outros problemas oculares como ceratocone e astigmatismo podem dificultar a adaptação às lentes de contato”, acrescenta a oftalmologista.

Dessa forma, o desconforto persistente, irritação, vermelhidão ocular, visão embaçada e a sensação de secura ou corpo estranho são sinais de que o tipo de lente utilizado pode não ser o mais adequado.

A substituição por outro modelo e a reavaliação oftalmológica são essenciais nesses casos. “O acompanhamento profissional é essencial para ajustar as lentes, prescrever tipos adequados, orientar sobre a higiene e cuidados e monitorar a saúde ocular. Um profissional pode identificar problemas antes que eles se tornem mais sérios e fazer recomendações personalizadas”, destaca a Dra. Michelle.

A evolução tecnológica tem oferecido opções mais confortáveis e adaptáveis para diferentes perfis de usuários. “Avanços como lentes de contato de silicone hidrogel, que oferecem boa oxigenação, lentes rígidas e esclerais feitas sob medida e cada vez mais personalizadas, além de materiais que minimizam a secura ocular, têm contribuído para uma melhor experiência do usuário”, afirma a médica.

Por fim, a oftalmologista explica que a adaptação às lentes de contato varia de pessoa para pessoa, e o processo pode exigir paciência e ajustes.