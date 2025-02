Governador autoriza novos concursos para contratação de 2.734 novos servidores

O governador Eduardo Leite autorizou, na tarde desta segunda-feira (3/2), a abertura de novos concursos para contratação de servidores das corporações vinculadas à Secretaria da Segurança Pública (SSP). Ao todo, serão disponibilizadas 2.734 vagas para Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto-Geral de Perícias.

Leite ressaltou que os novos concursos reafirmam o compromisso do governo com a reposição do efetivo. “Com isso, garantimos que não haja defasagem nas forças de segurança. No nosso governo, possibilitamos a reposição todos os anos, e seguiremos assim para que o Rio Grande do Sul continue sendo um Estado que oferece segurança para quem vive, trabalha e empreende aqui, como foi em 2024, o ano mais seguro da história recente”, afirmou.

Vagas

Brigada Militar

1,2 mil vagas para soldado;

30 vagas para oficial especialista em saúde

120 vagas para aluno-oficial do Quadro de Oficiais do Estado Maior





Polícia Civil

30 vagas para delegado

360 vagas escrivão

360 vagas para inspetor





Corpo de Bombeiros Militar

400 vagas para soldado





400 vagas para soldado Instituto-Geral de Perícias

70 vagas para perito criminal

54 vagas para perito médico-legista

110 vagas para técnico em perícia

A publicação dos editais, com regramentos específicos para se concorrer às vagas de cada corporação, bem como as provas, vão ocorrer ainda em 2025.

Os novos concursos dão continuidade à política de reposição programada de efetivos das forças de segurança, adotada desde o início do primeiro ciclo de governo de Leite, em 2019, com chamamentos contínuos de novos servidores.