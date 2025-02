Sicredi atinge marca de R$ 30 bilhões na carteira de crédito do BNDES

O Sicredi alcançou a marca de R$ 30 bilhões na carteira de crédito referente ao repasse das linhas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O montante, alcançado no mês de dezembro de 2024, é 36% maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior e é referente a mais de 200 mil operações na carteira, das quais, 71% destinadas ao pequeno produtor vinculado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).

Dos recursos que compõem a carteira, 33% são de linhas do PRONAF, 13% de linhas destinadas a capital de giro concedido a pequenas e médias empresas, 10% do BNDES Crédito Rural, e o restante distribuído em linhas como Moderfrota, Inovagro, Investimento PRONAMP e Moderagro. Um dos destaques nesse crescimento da carteira é justamente a linha BNDES Crédito Rural, que expandiu 74% nos últimos meses.

— Somos parceiros do BNDES há 25 anos e, nessa parceria, atuamos como a principal instituição financeira privada no repasse de linhas do banco, muito em função da nossa capilaridade em todos os estados do Brasil e nos municípios pequenos — destaca o diretor executivo de Negócios, Crédito e Produtos do Sicredi, Gustavo Freitas. — Essa marca de R$ 30 bilhões reflete o nosso comprometimento com o pequeno produtor e as pequenas e médias empresas, favorecendo o desenvolvimento das suas atividades —completa.

Concessão de crédito

A cooperação entre Sicredi e BNDES em 2024 incluiu ainda mais de R$ 2 bilhões em crédito aprovado para os associados atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul por meio dos programas emergenciais do banco público, e mais de R$ 10 bilhões destinados, entre janeiro e novembro, ao público associado em geral, para emprego em diferentes finalidades.

Outro ponto de destaque foi o pioneirismo na disponibilização do produto BNDES Crédito Digital, lançado em novembro. Essa novidade permite que a contratação de crédito do BNDES seja acessada pelo empreendedor diretamente no aplicativo do Sicredi, eliminando a necessidade de comparecimento presencial em uma agência. A instituição foi a primeira no país a disponibilizar essa funcionalidade, o que marcou um avanço no acesso digital ao crédito para micro e pequenas empresas.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio.

Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

