Aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha ajuda cidadãos a economizarem na compra de material escolar

O aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha pode ser um aliado valioso na volta às aulas. A ferramenta gratuita, desenvolvida pela Receita Estadual e pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs), permite que os usuários pesquisem o preço mais baixo de produtos, como, por exemplo, materiais escolares, que costumam apresentar uma variação significativa de valores no comércio.

Entre as funcionalidades oferecidas está a possibilidade de filtrar os resultados pela proximidade, buscando lojas num raio de 1 a 30 km, o que ajuda a reduzir o custo de deslocamento e a fortalecer o comércio local. Também é possível montar uma lista de materiais para realizar a busca, de forma que a ferramenta indica o valor do somatório dos produtos em cada uma das lojas – e não itens isolados, auxiliando os contribuintes a encontrarem o valor mais em conta.

O Menor Preço também oferece a opção de busca por data, pesquisa que mostra quando o estabelecimento ofereceu o preço encontrado. Ao clicar no resultado, o usuário tem acesso ao endereço e ao telefone da loja, o que pode ajudar a confirmar o preço praticado e evitar deslocamentos desnecessários.

Sobre o Menor Preço Nota Gaúcha

O Menor Preço é uma solução tecnológica vinculada ao programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) que fortalece o relacionamento entre Estado e cidadão, promove a transparência dos dados públicos e melhora a experiência de consumo por meio de serviços digitais.

Os dados são atualizados em tempo real com base nas informações das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e) emitidas pelas empresas participantes do programa. Para usar o aplicativo, é preciso a inscrição no NFG, o que pode ser feito por qualquer pessoa com CPF.

Passo a passo para utilizar o aplicativo Menor Preço

Baixe o aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha, disponível nas plataformas Android e iOS. Para a utilização dos serviços, é necessário o cadastro no programa Nota Fiscal Gaúcha, o que pode ser feito por qualquer cidadão que tenha CPF. Informe o produto que deseja pesquisar por meio da descrição, da marca ou do código de barras. Filtre os resultados pelo raio máximo de distância da sua localização e pela data que o preço foi praticado. Encontre os menores preços mais próximos. Como o mecanismo mostra o preço de acordo com a última nota de venda do produto emitida com CPF pelo estabelecimento, é importante verificar a data e o horário em que a nota foi processada.