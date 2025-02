Fevereiro começa com calor extremo e chuvas localizadas no Rio Grande do Sul

O mês de fevereiro inicia com altas temperaturas e chuvas localizadas no Rio Grande do Sul. A previsão aponta para extremos climáticos, com máximas acima de 40ºC em diversas cidades, especialmente nas regiões das Missões, Noroeste, Fronteira Oeste e Oeste. Municípios como Santa Rosa, Santo Ângelo, São Borja, Itaqui, Santiago, Quaraí, Alegrete e Uruguaiana devem registrar os maiores índices de calor.

Em Porto Alegre, a temperatura mínima média histórica para fevereiro é de 20,7ºC, enquanto a máxima média é de 30,5ºC. A capital gaúcha costuma registrar um dos menores volumes de chuva do ano no período, com média de 110,8 mm. No entanto, a expectativa para 2025 é de um aumento na precipitação em algumas regiões, especialmente no Norte, Leste e Nordeste do Estado, devido às pancadas causadas pelo calor intenso.

O fenômeno La Niña, que segue atuando com fraca intensidade, influencia o clima, mantendo um padrão de chuvas irregulares e possibilidade de estiagem em algumas áreas. Apesar disso, fevereiro deve apresentar um cenário mais favorável para a agricultura em comparação a janeiro, quando a seca foi mais severa.

A previsão aponta ainda para tempestades localizadas, que podem causar alagamentos, vendavais e queda de granizo. O Litoral Norte deve ter volumes de chuva acima da média, devido à influência das correntes de umidade vindas do Sudeste e dos litorais de Santa Catarina e Paraná.

Com um cenário de calor extremo e chuvas intensas, a recomendação é de atenção redobrada para possíveis transtornos, especialmente em áreas vulneráveis a enchentes e deslizamentos.