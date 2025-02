Número de municípios em emergência por estiagem no RS chega a 40

A estiagem continua avançando no Rio Grande do Sul, com 40 municípios já tendo decretado situação de emergência devido à seca que afeta lavouras, pecuária e o abastecimento de água. Segundo a Defesa Civil estadual, 48 cidades relataram problemas causados pelo déficit hídrico.

Santa Maria, um dos principais municípios do interior, foi uma das mais recentes a adotar o decreto. Na zona rural, as perdas já somam R$ 67 milhões, com impactos nas lavouras de soja e milho, além da bovinocultura de corte e leite. Para minimizar os efeitos da estiagem, a Defesa Civil local distribui diariamente cerca de 100 mil litros de água para 742 famílias.

A crise hídrica se agrava com novos decretos de emergência em Mata, São Pedro do Sul e Entre-Ijuís nesta semana, enquanto Restinga Sêca se prepara para formalizar a medida. Em Venâncio Aires, um segundo caminhão-pipa foi acionado para atender à alta demanda por abastecimento.

Apesar de algumas chuvas esparsas, a MetSul Meteorologia alerta que os volumes registrados não são suficientes para recuperar os reservatórios. A previsão indica precipitações irregulares e risco de temporais isolados, sem reversão da seca no Estado.

O mês de fevereiro deve trazer temperaturas elevadas, aumentando a preocupação com o agravamento da estiagem caso a falta de chuvas persista nos próximos dias.