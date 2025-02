Filme da saga Minecraft chega ao Brasil em abril de 2025

O primeiro filme da saga Minecraft será lançado no Brasil em abril de 2025. O jogo que conquistou uma legião de seguidores desde seu lançamento em 2011, agora ganhou uma adaptação para o cinema.

Um Filme Minecraft será uma produção em live-action que retratará o universo da saga. O lançamento está marcado para 4 de abril de 2025. Com mais de 300 milhões de unidades vendidas até 2023, Minecraft solidifica seu lugar como o jogo mais vendido da história dos videogames.

Enredo de Um Filme Minecraft

Um Filme Minecraft (2025), da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, será estrelado por Jason Momoa e Jack Black e terá direção de Jared Hess, conhecido pelo seu trabalho em “Napoleon Dynamite”.

Jason Momoa, conhecido por seus papéis em “Aquaman” e “Game of Thrones”, será Garrett “The Garbage Man” Garrison. Jack Black atuará como o construtor Steve, que tem um papel fundamental na trama.

O longa-metragem terá, ainda, Emma Myers de “Wandinha”, Jennifer Coolidge conhecida por “The White Lotus”, e Danielle Brooks, indicada ao Oscar por “A Cor Púrpura”. O filme também contará com a participação de alguns YouTubers de Minecraft.

O enredo do live-action terá aventura, comédia e desafios, o que visa conquistar espectadores de todas as idades, não apenas fãs de Minecraft.

A história do filme gira em torno de quatro personagens — Garrett, Henry, Natalie e Dawn — que são transportados para o mundo de Overworld, onde precisam enfrentar vilões como Piglins e Zumbis. Com a ajuda de Steve, eles devem superar desafios e desenvolver novas habilidades para proteger o mundo de Minecraft.

Universo Minecraft: do jogo ao cinema

Há tempos, Minecraft é conhecido por oferecer aos jogadores liberdade para moldar mundos, construir estruturas e definir comportamentos dentro do jogo.

Dados de 2023 apontam que o jogo mantinha 141 milhões de jogadores ativos por mês, de crianças a adultos. De acordo com a Microsoft, o jogador médio de Minecraft é um homem de 24 anos e o Brasil é o segundo país com maior acesso ao minecraft.net, atrás apenas dos Estados Unidos.

Além disso, as atualizações constantes e a vasta comunidade online contribuem com o crescimento do jogo, conquistando novos públicos a cada ano. Para aqueles que buscam uma experiência de jogo mais imersiva, há, inclusive, servidores dedicados com desempenho para Minecraft.

Agora, com o lançamento de “Um Filme Minecraft”, assim como a série animada da Netflix, Minecraft junta-se a outros jogos que foram adaptados para as telas, como “Fallout” e “Tomb Raider” (Amazon), “Halo” (Paramount+), “The Last of Us” (HBO), “Resident Evil”, “Castlevania” e “The Witcher” (Netflix).