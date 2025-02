Comissão debate a regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer

A comissão especial da Câmara dos Deputados sobre o combate ao câncer no Brasil debate nesta terça-feira (4) as ações do Poder Executivo para regulamentar e aplicar a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer . A lei que trata da política foi sancionada em dezembro de 2023 e entrou em vigor em junho do ano passado.

O debate atende a pedido do deputado Weliton Prado (Solidariedade-MG).

O debate será realizado a partir das 14h30, no plenário 10.

Veja quem foi convidado

O parlamentar explica que a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer garante ações para toda a jornada do paciente, desde a prevenção, diagnóstico precoce, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, inclusão de novas terapias e medicamentos, reabilitação, nutrição e cuidados paliativos.

"O Instituto Nacional de Câncer (Inca) e o Ministério da Saúde, inclusive, realizaram, após três anos sem reuniões, a retomada do Conselho Consultivo do Inca, com o objeto de trabalhar na implementação da lei da Política", explica. Ele quer saber o que tem sido feito para uma aplicação real que atenda aos usuários do Sistema de Saúde.