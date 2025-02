Morre o deputado Newton Cardoso em Belo Horizonte

O ex-deputado Newton Cardoso (MG) morreu nesse sábado (2), aos 86 anos, em Belo Horizonte (MG). O parlamentar era pai do atual deputado Newton Cardoso Jr (MDB-MG). "Nosso 'trator' dedicou a vida à política e ao povo mineiro. Advogado, administrador, empresário e realizador, com atuação em diversos setores, contribuiu para a geração de emprego e o desenvolvimento do nosso Estado", relembrou Newton Cardoso Jr.

"Deixa um legado de grandes obras e realizações em cada parte de Minas, que jamais será esquecido. Sempre comprometido com os mais humildes, lutou até o fim, com muita garra, um sorriso no rosto e um coração cheio de amor e bondade", acrescentou o filho do parlamentar mineiro.

Biografia

Newton Cardoso foi deputado federal por três mandatos (1979-1982, 1995-1996, 2011-2015), governador de Minas Gerais (1987-1991) e prefeito de Contagem (MG) também por três vezes (1973-1977, 1983-1986 e 1997-1998).

Ele era advogado, administrador, empresário e sociólogo.