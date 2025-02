Dupla Grenal vence na rodada e fica mais perto das semifinais do estadual

Cristaldo foi o destaque do Grêmio na goleada aplicada no São Luiz (Foto: Lucas Uebel | Grêmio FBPA)

Grêmio e Inter venceram no fim de semana e mantiveram a liderança de suas chaves no Gauchão 2025. A 4ª rodada teve três partidas ontem e três neste domingo.

Jogando na Arena, na tarde do sábado (1º/2), o tricolor não encontrou dificuldades para golear o São Luiz de Ijuí por 5 a 0. Os gols foram marcados por Cristaldo (2), Aravena, Monsalve e Braithwaite.

A vitória deixou o Grêmio com dez pontos no Grupo A – cinco à frente do Guarany de Bagé, vice-líder. Na próxima quarta-feira (5/2), a partir das 22 horas, os comandados do técnico Gustavo Quinteros enfrentam o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi.

Terceira vitória consecutiva

O Inter entrou em campo na noite deste domingo (2/2) para encarar o Avenida de Santa Cruz do Sul. Empurrado pela torcida, o colorado mostrou ampla superioridade e terminou o 1º tempo com 65% de posse de bola e 14 finalizações. Mas, o duelo foi para o intervalo empatado em 0 a 0.

O único gol do jogo foi marcado pelo lateral Bernabei, aos 16 minutos da etapa complementar. O resultado levou a equipe treinada por Roger Machado aos dez pontos no Grupo B. Em segundo lugar, o Caxias tem seis pontos.

Na rodada seguinte, o Inter recebe o Brasil de Pelotas. A partida inicia às 20 horas da quarta-feira (5/2).

