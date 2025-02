Taxas para tirar ou renovar a CNH ficam mais caras no RS

O valor para tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou renovar o documento no Rio Grande do Sul subiu a partir do sábado (1º/2). A mudança corresponde à legislação estadual que determina o reajuste anual conforme a variação da Unidade de Padrão Fiscal (UPF), que em 2025 foi de 4,70%.

Além da CNH, o reajuste incide também nos demais serviços prestados pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/RS), nos Centros de Formação de Condutores (CFCs), Centros de Registro de Veículos Automotores (CRVAs) e Centros de Remoção e Depósito (CRDs).

PRIMEIRA CNH

Categoria A (moto):

- R$ 2.705,84

Categoria B (carro):

- R$ 2.711,91

Categoria AB (moto e carro):

- R$ 4.568,00

Categorias C, D e E (veículos pesados):

- R$ 3.185,60

Os valores que correspondem ao processo de primeira habilitação incluem os testes psicológico, médico, teórico e prático para cada categoria pretendida, número mínimo necessário de aulas teóricas, número mínimo de aulas práticas e valor correspondente à locação de um veículo para prova prática para cada categoria e taxa de expedição da CNH.

Para renovação, a estimativa é que o valor passe de R$ 296,00 para R$ 309,00 para condutores até 65 anos e de R$ 178,00 para R$ 186,00 para motoristas acima dos 65 anos. O DETRAN/RS não informou o cálculo das taxas.

