Carinho que salva vidas: mãe doa mais de 20 vidros de leite e inspira solidariedade

Foto: Marco Favero / Arquivo / SECOM

Os benefícios da amamentação para a saúde do bebê são fundamentais e colaboram diretamente no desenvolvimento saudável das crianças. Para atender os bebês do Oeste catarinense que não têm acesso ao leite materno por diversos motivos, o Banco de Leite Humano do Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, tem atuado para garantir esse alimento. Histórias emocionantes reforçam a importância da doação. Foi o que aconteceu com a mãe do pequeno Mateus Zuse Martins, a Amanda, de 32 anos, que é uma das 543 doadoras.

“No dia 14 de novembro, tive meu bebê no Regional e as meninas da maternidade me explicaram sobre a doação, dizendo que, se eu tivesse interesse, poderia doar meu leite. Como minha produção era bem grande, achei interessante. Alguns dias depois, em 20 de dezembro, consegui ir ao hospital e conversei com a enfermeira Ana, que me explicou tudo sobre os cuidados e o processo. Foi quando me cadastrei para ser doadora”, compartilhou.

A produção de leite excedente permitiu que ela fizesse uma contribuição significativa. “Na primeira semana, já tinha enchido todos os vidrinhos que trouxe para casa. No dia 31 de dezembro, levei mais 13 ou 14 vidrinhos, cada um com meio litro. Foi uma produção bem grande, e nesta semana ainda consegui levar mais 7 vidros. É muito gratificante saber que meu leite pode ajudar tantas crianças que precisam”, comemora.

Foto: Reprodução/Secom SC

A mãe ainda destacou que a experiência tem um significado especial. “Meu sobrinho precisou de leite quando ficou na UTI neonatal, mas na época não tínhamos banco de leite aqui em Chapecó. Hoje, poder contribuir é muito gratificante. É a primeira vez que estou doando, e fico muito feliz por fazer parte disso”, finaliza a doadora.

Mas não é apenas para Amanda que a doação representa muito. Segundo a enfermeira do banco, Ana Carla Lermem, os vidrinhos doados totalizaram 13 litros, quantidade suficiente para alimentar 130 bebês.

Alimento de ouro

Credenciado à Rede Brasileira de Banco de Leite Humano (RbLH), o Banco de Leite Humano do HRO está em funcionamento desde março de 2023. Nesse período, já captou mais de 1.100 litros de leite humano e beneficiou mais de 460 recém-nascidos da região Oeste catarinense internados na UTI neonatal, UTI pediátrica e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCO).

É recomendado que o leite materno faça parte da alimentação do bebê até os dois anos de idade, sendo o único alimento ingerido até os 6 meses de vida.

A enfermeira assistencial da Maternidade do HRO, Daniely dos Santos, ressalta que o leite materno é o alimento mais completo existente. “Os benefícios da amamentação para o bebê incluem a nutrição ideal, porque o leite materno contém todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento saudável do bebê, além do fortalecimento do sistema imunológico, já que através do leite materno ele vai receber todos os anticorpos, protegendo contra doenças e infecções”, afirma.

Como doar

Para ser doadora no Banco de Leite do HRO, a mulher precisa estar em fase de lactação e amamentação do seu bebê de até dois anos de idade. Além disso, precisa ter uma produção excedente de leite, ser saudável e não fazer uso de medicamentos, álcool ou drogas.

É necessário realizar um cadastro com histórico prévio e atual das condições de saúde, no Banco de Leite Humano, localizado no 5º andar do HRO. Exames laboratoriais são realizados para avaliar as condições de saúde e aprovar as doações.

As coletas podem ser realizadas no domicílio. O banco de leite fornece o material necessário, além de orientações detalhadas.

Para fazer o cadastro, é necessário apresentar documento de identificação, carteira de pré-natal e carteira de vacinação do bebê. O atendimento ocorre das 7h às 19h, de segunda a segunda-feira. Para mais informações, entre em contato pelo telefone e WhatsApp (49) 3321-6576.