Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de fevereiro de 2025

Ao contrário da maioria dos anos, fevereiro de 2025 (por conta do calendário da Igreja Católica que define a data da Páscoa ) não terá a folia do carnaval (que ocorre no início de março neste ano). Com isso, este mês não terá nenhum ponto facultativo ou feriado nacional. Isso não significa que fevereiro não tenha nenhuma data que mereça ser rememorada.

O mês todo é marcado por uma série de conscientizações contra doenças. Uma delas é o chamado Fevereiro Roxo, uma campanha de conscientização em relação a três doenças: lúpus, fibromialgia e o mal de Alzheimer. A explicação sobre as três doenças foi feita em vídeos do Repórter Brasil em 2020:

Fevereiro também é “laranja”. A cor foi escolhida para uma campanha de luta contra a leucemia, enfatizando a importância do diagnóstico precoce e doação de medula óssea para salvar vidas . Além das "campanhas mensais", fevereiro tem, ainda, uma campanha de uma semana contra outra doença. É a Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo, que, neste ano, começa no dia 20 de fevereiro. Veículos das EBC , como a Agência Brasil e a TV Brasil , já trataram sobre o assunto:

Outra data relacionada à saúde é destaque no mês: trata-se do Dia Mundial de Combate ao Câncer (4 de fevereiro). A data, que visa aumentar a conscientização sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento dessa doença, que é uma das principais causas de mortalidade no mundo, também já foi tema da Agência Brasil e do Ciência é Tudo :

Para fechar o tema saúde, há uma triste data que completa cinco anos. No dia 26 de fevereiro de 2020, foi registrado oficialmente o primeiro caso de infecção pelo Sars-CoV-2 (mais conhecido como “novo coronavírus”). O primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi de um homem de 61 anos que havia viajado para a Itália e se recuperou . Relembre os anúncios da época:

Iemanjá, Heleno de Freitas, indígenas e voto feminino

No dia 2 de fevereiro, é celebrado o Dia de Iemanjá. Celebrado em várias regiões do Brasil, a data homenageia a “Rainha do Mar” , uma das figuras mais importantes do candomblé e umbanda. No sincretismo religioso, é associada a Nossa Senhora dos Navegantes, também venerada por devotos católicos. Em algumas cidades do Brasil (como Porto Alegre, no Rio Grande do Sul), a data é considerada feriado.

No dia 7 de fevereiro, celebra-se o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Criada pela Lei Nº 11.696 de 12 de junho de 2008, a data visa valorizar a as lutas por terra, direitos e preservação da identidade indígena e foi retratada na Agência Brasil em 2023 e pelo Caminhos da Reportagem em 2013.

Em 12 de fevereiro, o nascimento do lendário jogador Heleno de Freitas, um dos primeiros ídolos da história do futebol brasileiro, completa 100 anos. Marcado pelos gols e pelas polêmicas, ele teve a vida contada no De Lá Pra Cá, da TV Brasil em 2009:

Para fechar o mês, em 24 de fevereiro temos o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. A data rememora o ano de 1932, quando um decreto que garantiu o voto feminino no Brasil foi promulgado. O Na Trilha da História e o Repórter Brasil já trataram da data, respectivamente, em 2019 e 2022. Escute e veja:

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia do mês de fevereiro de 2025