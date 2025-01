Em Fraiburgo, governador acompanha início da colheita da maçã e anuncia recursos para ampliar proteção e qualidade das frutas

Fotos: Eduardo Valente/GOVSC

Está aberta a colheita da maçã em Santa Catarina. No ciclo 2024/2025, a Associação Brasileira dos Produtores de Maçã (ABPM) projeta que a safra alcance 915 mil toneladas, o que representa um aumento de cerca de 10% em relação ao ciclo anterior. Para celebrar a colheita da fruta que é uma das mais tradicionais do Brasil, o governador Jorginho Mello esteve em Fraiburgo, nesta sexta-feira, 31, — um dos maiores produtores do estado. Na oportunidade, o governador anunciou um convênio com o município de mais de R$ 1 milhão para garantir maior proteção à produção das frutas e visitou um pomar.

“Eu vim aqui prestigiar os produtores de Fraiburgo pelo trabalho e pela qualidade da safra. A maçã tá bonita, viçosa, corada, e isso tudo ajuda a trazer mais renda, a vender mais. A gente também tá reforçando a parceria do Estado com um convênio para a compra de um equipamento que, junto com os estudos e o trabalho técnico da Epagri, vai ajudar a proteger o produto, a dar vida mais longa e evitar que a maçã apodreça, trazendo prejuízo pra quem produz. Enfim, a gente quer reforçar um trabalho que já é de excelência e que faz de Fraiburgo um dos municípios que mais vende maçã para o mercado brasileiro e também para o exterior”, disse o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

O evento, realizado pela Prefeitura de Fraiburgo, também reforça a importância econômica da produção de maçãs para a cidade. “A colheita da maçã é uma atividade econômica vital para Fraiburgo. A produção dessa fruta, altamente valorizada por suas propriedades nutricionais, gera significativos impactos positivos na economia local. A colheita da maçã cria empregos diretos e indiretos, contribuindo para a geração de renda e o desenvolvimento socioeconômico da região. Além disso, a cultura da maçã abre portas para o turismo, atraindo visitantes interessados em conhecer as plantações e colher o fruto no pé, o que por sua vez impulsiona o comércio local e diversifica as oportunidades econômicas no município”, destaca Wilson Ribeiro Cardoso Jr., prefeito de Fraiburgo.

Para Francisco Schio, presidente da ABPM, o evento simboliza uma etapa importante para os produtores. “Estamos iniciando mais um ciclo de colheita com grande expectativa. A qualidade da maçã está excelente, e a previsão é de que o aumento da produção traga ótimos resultados. Além disso, a produção de maçã movimenta uma ampla cadeia produtiva. O setor contribui significativamente para a economia local e nacional, com impacto direto em empregos rurais, transporte, embalagem, sendo uma importante fonte de renda para muitas regiões do nosso país. Temos certeza de que este será um ano muito positivo para os produtores e consumidores”, afirma Schio.

Safra

De acordo com a ABPM, o grande diferencial desta safra é a qualidade. Os frutos apresentam tamanho médio superior, ótima coloração e características ideais para uma boa conservação pós-colheita. Isso deve garantir um aproveitamento ainda maior para embalagem e de frutas frescas, com uma oferta potencial 20% superior à de 2024.

A ABPM aponta que o Brasil possui mais de 33 mil hectares de pomares, com um potencial produtivo superior a 1,35 milhão de toneladas anuais e gerando mais de 120 mil empregos diretos e indiretos. Atualmente, a grande maioria das maçãs consumidas no Brasil são produzidas nacionalmente, tornando a fruta a terceira mais consumida no país.

Foto: Reprodução/Secom SC

Com informações da Prefeitura Municipal de Fraiburgo