Bianca Martins é promovida ao elenco principal do Internacional

A jovem Bianca Martins, de 18 anos, foi promovida ao elenco principal do Internacional para a temporada de 2025. Natural de Derrubadas e criada em Tenente Portela, a zagueira se destacou nas categorias de base do clube e agora dá um novo passo em sua carreira profissional.

Bianca iniciou sua trajetória no Flamengo de São Pedro, equipe que se tornou referência na formação de atletas indígenas em competições estaduais. Em 2022, seu talento chamou a atenção do Inter, que a contratou para integrar a base colorada. Desde então, acumulou conquistas, como o título do Brasileirão Sub-20, e foi capitão da equipe na Copa São Paulo.

Na última temporada, a defensora disputou 16 partidas pela base, todas como titular, e estreou entre os profissionais no Gauchão, marcando um gol na vitória por 15 a 0 sobre a Elite. Versátil, além de atuar como zagueira, também pode jogar como volante e se destaca pelo chute preciso de média e longa distância.

Com a promoção ao elenco principal, Bianca assinou seu primeiro contrato profissional, já registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Inspirado pelo pai, Everaldo Pereira Martins, que sempre incentivou sua trajetória no futebol, o jovem agora sonha em se firmar no momento principal e, no futuro, vestir a camisa da Seleção Brasileira.