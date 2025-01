Inmet faz alerta para chuvas intensas em grande parte do país

Até domingo, dia 2 de fevereiro, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta laranja de perigo para chuvas intensas em uma faixa que se estende do Norte do Amapá, passando por dez estados brasileiros até o extremo norte paranaense. O volume de água pode superar 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora.

Em alguns estados, como São Paulo, a Defesa Civil divulgou recomendações à população para adoção de medidas de segurança e atenção aos sinais de instabilidade em áreas de risco, como a manutenção de bueiros e calhas desobstruídos e, em caso de enchentes, não transitar em locais alagados. Também orienta o acompanhamento das atualizações climáticas, por meio de fontes oficiais, e a busca por locais seguros em caso de emergências ou alertas específicos.

De acordo com a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências, as áreas mais afetadas no estado incluem a Grande São Paulo, o Vale do Ribeira, o Vale do Paraíba, o litoral paulista e regiões do interior, onde já foram registrados impactos como enchentes e deslizamentos.

Por meio de nota, a instituição informou ainda que, considerando a previsão de continuidade das chuvas no estado de São Paulo durante esta semana, o Gabinete de Crise permanecerá ativo de forma presencial até domingo (2).”

A Defesa Civil do Estado de Minas Gerais também publicou alerta em suas redes sociais com orientações. “Não subestime a força das águas. Enchentes e correntezas podem ser mais perigosas do que parecem. Proteja-se, sua vida é o que mais importa!”, reforça.

O Inmet também orienta que, em caso de rajadas de ventos é importante não buscar abrigo debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. “Há risco de queda e descargas elétricas”, alerta.

Para mais informações, o instituto orienta entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193) da região.