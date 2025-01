Hiperconvergência aumenta eficiência e reduz impactos

De acordo com o estudo “Top strategies for Data Center sustainability”, publicado pelo EncoreAdviser, os data centers são responsáveis por cerca de 1% do consumo mundial de energia elétrica, com previsões de aumento significativo nos próximos anos devido à crescente demanda por serviços digitais. Nesse cenário, soluções tecnológicas que promovam eficiência tornam-se indispensáveis para atender às exigências de sustentabilidade corporativa e regulamentações ambientais.

Hiperconvergência: um marco na eficiência dos data centers

A hiperconvergência integra computação, armazenamento e redes em um único sistema, reduzindo a necessidade de hardware físico separado. Esse modelo não apenas otimiza o uso de recursos, mas também simplifica a gestão de infraestrutura, contribuindo para a redução de custos operacionais.

Por exemplo, a plataforma vStack é um caso na implementação de tecnologias hiperconvergentes. “Graças à combinação de eficiência no uso de recursos e alta capacidade de escalabilidade, empresas podem consolidar servidores e reduzir a quantidade de componentes físicos necessários”, diz Alex Koppen, arquiteto de soluções da vStack.

O papel da virtualização na sustentabilidade

A virtualização é outro componente essencial para a eficiência energética dos data centers. Essa tecnologia permite que várias máquinas virtuais sejam executadas em um único servidor físico, otimizando o uso de hardware e reduzindo desperdícios. Um estudo publicado pela revista científica Núcleo de conjecimento ressalta que a consolidação de servidores por meio da virtualização economiza a energia, além de proporcionar maior flexibilidade e agilidade para as operações de TI.

“Com a virtualização, também se torna possível implementar estratégias de aquisição de servidores mais potentes e eficientes, reduzindo a necessidade de várias máquinas físicas. Essa abordagem não apenas reduz custos com eletricidade, mas também minimiza o impacto ambiental relacionado à produção e descarte de hardware”, explica Alex.

Benefícios ambientais e econômicos

Graças à virtualização e à hiperconvergência, empresas podem reduzir significativamente o consumo de energia elétrica e os custos associados. Além disso, o menor uso de hardware contribui para a diminuição de resíduos eletrônicos e das emissões de carbono, alinhando as organizações às melhores práticas de sustentabilidade.

A implementação de tecnologias de hiperconvergência e virtualização é um passo fundamental para empresas que desejam combinar eficiência operacional e responsabilidade ambiental. “Com soluções como o vStack, torna-se possível atender às demandas do mercado moderno enquanto se reduz o impacto ecológico”, concluiu Alex.