Apresentação da SISQUAL® WFM leva jogo interativo à NRF 2025

A SISQUAL® WFM, empresa de tecnologia que oferece soluções para a gestão da força de trabalho (Workforce Management), esteve na 115ª edição da NRF 2025. O evento, que aconteceu entre os dias 12 e 14 de janeiro no Centro de Convenções Jacob K. Javits, em Nova Iorque, reuniu cerca de 40.000 visitantes, de mais de 100 países, e aproximadamente 6.200 marcas e 450 oradores.



Sob o slogan ‘Game Changer’ (Agente de Mudança), a NRF 2025 tem como objetivo explorar tendências e soluções inovadoras que possam transformar o setor varejista. Os temas centrais do evento deste ano falaram sobre Inteligência Artificial (IA) e IA Generativa.



Neste ano, a empresa buscou inovar ao apresentar um jogo de tabuleiro interativo em que os participantes podiam explorar as várias fases da gestão operacional da força de trabalho por meio das soluções modulares oferecidas pelo software da SISQUAL. José Pedro Fernandes, vice-presidente da organização, ressalta a importância do evento.



“Este ano a NRF foi fortemente baseada em soluções de inteligência artificial. E o que os varejistas mais procuram são ferramentas que automatizam os processos e libertem tempo e dinheiro para as atividades mais produtivas do negócio. O evento foi muito importante, pois nos permitiu o acesso a leads internacionais de dimensão e qualidade”, avalia.



Fernandes destaca ainda que os visitantes do estande puderam ter uma experiência única de imersão na realidade da gestão da força de trabalho em forma de puzzle. “Num evento tão tecnológico onde abundam telas, televisores e paineis, apresentamos um jogo de peças físicas em que o tabuleiro era a parede do estande”.



O desafio consiste em se colocar no papel do varejista e identificar cada etapa da gestão da força de trabalho da sua operação, desde o planejamento até o pagamento. “Os clientes adoraram e nós aprendemos que num mundo cada vez mais tecnológico, voltar aos jogos de crianças era a forma certa de chamar a atenção para temas sérios e pertinentes”, acrescenta.



“Dentro do tema central do evento, que foi a Inteligência Artificial Generativa, demonstramos como funciona a personalização e experiência do cliente, além de omnicanalidade e sustentabilidade. Esses temas refletem as preocupações do futuro do varejo, onde a tecnologia e a inovação ocupam cada vez mais espaço”, finaliza o vice-presidente da SISQUAL.



