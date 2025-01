Inter negocia com clube grego para contratação de lateral-esquerdo

Esporte e lazer Há 1 hora Secretaria do Esporte e Lazer amplia investimento e contempla mais projetos no Pró-Esporte RS O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), ampliou em R$ 3 milhões o investimento no lote 2024-002 do Pró-Esporte RS, a ...