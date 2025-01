Grêmio deve ter mudanças para a partida contra o São Luiz

O Grêmio segue invicto no Gauchão e sem sofrer nenhum gol. Na vitória de 3 a 0 sobre o Monsoon nessa quarta-feira (29), o uruguaio Matías Arezo brilhou e foi o grande nome da partida ao marcar dois gols, enquanto André fez o terceiro. A partida também marcou a estreia de Gustavo Cuéllar e de Gabriel Mec entre os profissionais.

O técnico Gustavo Quinteros elogiou o uruguaio e admitiu a possibilidade de atuar junto com Braithwaite. “Fez movimentos muitos bons e marcou dois gols. É o que buscamos. Jogadores como Arezo e Monsalve que alcancem o melhor nível e tenham confiança. Precisam ter o respaldo dos companheiros e da comissão”, disse o treinador.

“Fiquei contente porque marcou e acredito que terá mais chances de jogar do que na outra temporada. Pode jogar quando não tivermos Braithwaite ou até juntos. Arezo é mais de área, enquanto Braithwaite sai mais”, completou.

O próximo compromisso do Tricolor no Campeonato Gaúcho será no sábado (1), na Arena, diante do São Luiz. E para o duelo diante do time do interior, Gustavo Quinteros pode fazer algumas alterações.

“Talvez mudaremos a maioria e voltarão os jogadores que atuaram na partida anterior (contra o Caxias). E assim, sucessivamente, até termos essa competência em todas as posições, que nos dá a possibilidade de ter uma equipe forte sempre”, apontou o técnico.

No gol, Tiago Volpi poderá ganhar sua primeira chance no lugar de Grando. Ele já foi regularizado, vem participando dos treinos e ficará à disposição.