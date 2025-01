Secretaria do Esporte e Lazer leva ações da Operação Verão Total para São Lourenço do Sul

A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) chega a São Lourenço do Sul no fim de semana, dando continuidade à programação especial dentro da Operação Verão Total 2024/2025, realizada pelo governo do Estado. A van itinerante do projeto Esporte e Lazer em Movimento promove atividades esportivas e de recreação para a comunidade em estrutura montada na Praia da Barrinha.

As ações da SEL em São Lourenço do Sul iniciam-se nesta sexta-feira (31/1) e se estendem até domingo (2/2), com uma série de equipamentos e brinquedos à disposição da comunidade, contemplando crianças, adolescentes e adultos de forma gratuita. A iniciativa também conta com a parceria do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região (Cref2-RS), que ministra aulas de ritmos.

Confira as atividades em São Lourenço do Sul:

Atividades Van do Esporte

Sexta-feira (31/1) e sábado (1/2) - 14h às 18h

Domingo (2/2) - 10h às 12h

Brinquedos infláveis, cama elástica, piscina de bolinhas, oficinas de pinturas, empréstimo de materiais esportivos e pipoqueira.

Atividades Cref2-RS

Aulas de ritmos

Sexta-feira (31/1) - 16h30

Sábado (1/2) - 10h e 16h30

Domingo (2/2) - 10h

No Instagram @esporte_rs , a programação de cada local será atualizada semanalmente.

Saiba mais

Em funcionamento desde 2021, a estrutura da van do projeto Esporte e Lazer em Movimento já passou por mais de 230 municípios, beneficiando um número superior a 30 mil pessoas, sempre de forma gratuita.

A Operação Verão Total é uma iniciativa transversal que envolve diferentes secretarias e órgãos do governo do Estado para a prestação de serviços públicos sazonais aos turistas e aos veranistas que circulam nas praias, lagoas e balneários gaúchos. Mais de 40 órgãos e entidades do Executivo estão envolvidos no projeto.