EBC faz parceria com TV Ceará para transmitir campeonato de futebol

Esporte e lazer Há 1 dia Prazo para inscrições de projetos no Pró-Esporte entra na reta final Estão na reta final as inscrições de novos projetos para o Programa Pró-Esporte RS , da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), administrado pela Secret...

Grêmio Há 1 dia Grêmio enfrenta o Monsoon nesta quarta-feira pela terceira rodada do Gauchão Grêmio e Monsoon vão se enfrentar no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, às 22h, nesta quarta-feira (29).