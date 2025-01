Laser revoluciona indústria com precisão e sustentabilidade

As soluções baseadas em tecnologia laser estão revolucionando a indústria, trazendo eficiência e sustentabilidade a processos que antes geravam grandes desperdícios e consumiam altos níveis de energia. Empresas de diferentes setores, como automotivo, embalagens, rodoviário e metalúrgico, estão adotando tecnologias a laser para melhorar o aproveitamento de materiais e reduzir impactos ambientais.

A tecnologia laser se destaca por sua capacidade de realizar cortes e gravações com altíssima precisão, reduzindo significativamente o desperdício de materiais, de acordo com a Welle Laser Technology. Outra vantagem das soluções a laser é a eficiência energética, especialmente em sistemas que utilizam tecnologia de fibra óptica. Esses sistemas consomem menos energia em comparação aos tradicionais lasers de CO2, uma vez que são mais eficazes na conversão de energia elétrica em radiação laser.

Empresas que implementaram soluções a laser em seus processos produtivos relatam sobre a economia de material e aumento na produtividade. Um exemplo vem do setor automotivo, onde o uso de tecnologia laser permitiu cortes mais precisos em aço e alumínio, resultando em uma economia no uso de materiais.

Economia e gestão ambiental

Certificações como a ISO 14001, voltadas para a gestão ambiental, também são cada vez mais exigidas por mercados internacionais, impulsionando as empresas a investirem em tecnologias mais sustentáveis. “A ISO 14001 é um marco importante para qualquer indústria comprometida com a gestão ambiental, devemos estar alinhados com os valores sustentáveis e com a eficiência”, destaca o Reinaldo Bonilha, diretor da PR2-Hans laser, empresa que atua no setor soluções industriais a laser há 20 anos no Brasil.

O diretor da PR2 também falou sobre a importância da implementação de práticas ambientalmente responsáveis. “A adoção de tecnologias sustentáveis é essencial e o laser tem se mostrado uma solução transformadora em termos de eficiência e impacto ambiental. Além de atender às demandas de produção, conseguimos oferecer aos clientes uma forma mais sustentável de operar”, afirmou ele.

Com a crescente demanda por soluções ecoeficientes, a tecnologia laser tem sido considerada uma alternativa para otimizar processos na indústria. Empresas que adotam essas soluções podem atender às novas demandas do mercado e buscar maior eficiência operacional. Seja em setores como o automotivo ou metalúrgico, o laser vem sendo utilizado para aprimorar padrões de produção e contribuir para práticas industriais mais sustentáveis.