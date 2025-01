Em Novo Hamburgo, Inter vence o São José por 2 a 0 pela terceira rodada do Gauchão

Em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho e disputado no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, o Inter venceu o São José por 2 a 0 na noite dessa terça-feira (28). Os gols foram marcados por Alan Patrick, de pênalti, e pelo estreante Carbonero. Com o resultado, o Colorado se consolidou na liderança do Grupo B, com 7 pontos. No próximo domingo (2), a equipe comandada por Roger Machado encara o Avenida, às 20h30min, no Beira-Rio.

Com o triunfo, o Internacional manteve sua invencibilidade na competição. Agora, os colorados somam duas vitórias (Juventude e São José) e um empate (Guarany) em três partidas disputadas.

O jogo

O início do duelo foi marcado por equilíbrio e poucas chances. O VAR foi acionado aos 12 minutos após uma entrada de Jhonata Varela em Alan Patrick. Após revisar o lance, o árbitro Anderson Daronco aplicou o cartão vermelho e o São José ficou com um jogador a menos já no início do primeiro tempo. Com a expulsão, o Inter começou a ter mais volume de jogo, porém apresentou problemas na finalização, não oferecendo perigos ao gol de Fabio Rampi. O São José também buscou atacar, mas os times foram para o intervalo com o placar zerado.

Para a etapa final, Roger Machado promoveu alterações na equipe, incluindo a entrada de Enner Valencia. O atacante ainda não havia entrado em campo pelo Campeonato Gaúcho devido a um desconforto muscular. Assim como no primeiro tempo, o Colorado apresentou as mesmas dificuldades e não ofereceu grandes perigos a Rampi. Já o São José, mesmo com um jogador a menos, tentou chegar ao gol de Anthoni, mas não conseguiu furar a zaga do Internacional. Aos 25min, Roger promoveu a estreia de Johan Carbonero. O atacante que veio por empréstimo ao Racing foi relacionado pela primeira vez e já ganhou minutos em campo.

Após muita insistência, o Inter conseguiu balançar as redes de Fabio Rampi. Vitão encontrou Enner Valencia, mas o juíz assinalou toque no braço do equatoriano, anulando o gol Colorado. Apesar disso, o time seguiu no campo de ataque e, aos 40 minutos, o VAR novamente foi acionado após a bola bater no braço de Lucas Hulk. Daronco assinalou a penalidade máxima, convertida por Alan Patrick.

Já nos acréscimos, a estrela de Carbonero brilhou. O atacante, que fez a sua estreia pelo Inter, deixou seu cartão de visitas. O colombiano acertou um chute, sem chances para Rampi, marcando seu primeiro gol com a camisa colorada. O apito final, instantes depois, decretou a vitória do time de Roger Machado.

Ficha técnica

– São José: Fábio; Danielzinho, Fredson, Rafael Dumas, Jadson (Gomez) e Lailson; Jhonata Varela e Gabriel Terra (Kayan); Marcos Vinícius (Maicon Assis), Renê (Marquinhos) e Douglas (Lucas Hulk). Técnico: Rogério Zimmermann.

– Inter: Anthoni; Braian Aguirre (Nathan), Victor Gabriel, Vitão e Bernabei; Fernando (Bruno Henrique) e Thiago Maia (Valencia); Wanderson (Vitinho), Alan Patrick e Wesley (Carbonero); Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

– Arbitragem: Anderson Daronco, com assistência de Mauricio Coelho Silva Penna e Conrado Bittencourt Berger. VAR: Douglas Schwengber da Silva. Quarta árbitra: Andressa Hartmann.