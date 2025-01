Canais digitais lideram busca por imóveis no Brasil

O comportamento do consumidor no mercado imobiliário brasileiro está cada vez mais voltado para o uso de canais digitais. De acordo com um levantamento realizado pela Loft, em parceria com a Offerwise, redes sociais, sites e aplicativos imobiliários lideram a preferência dos usuários na hora de buscar um imóvel, com 34% dos entrevistados optando por plataformas que reúnem diversas imobiliárias e 31% por sites ou aplicativos de imobiliárias específicas.

Apesar da crescente preferência por canais digitais, práticas tradicionais continuam relevantes. Entre os respondentes, 29% citaram indicações de amigos ou familiares, 27% mencionaram a busca presencial em ruas de interesse, 23% destacaram o uso de placas de “vende-se” e 21% apontaram o suporte de corretores.

O levantamento indica a importância de estratégias híbridas que unam tecnologia e interação personalizada, uma combinação que vem transformando a jornada de busca por imóveis. Segundo Rafael Machado, cofundador e CEO do Meu Imóvel, plataformas digitais que utilizam algoritmos avançados para recomendar opções com base no perfil do usuário representam um avanço significativo no mercado: “Os portais trazem os produtos do mercado agrupados de maneira direta e isenta, e por isso facilitam a experiência do cliente que busca um imóvel. Aliando a experiência de um agregador a uma curadoria de recomendação, é possível encurtar, e muito, a complexa jornada de encontrar o imóvel ideal”, conclui.

Entre as soluções que ilustram essa evolução, destacam-se sistemas que integram pontos de interesse, localização e características específicas dos empreendimentos, permitindo que as ferramentas sejam cada vez mais personalizadas. Segundo o estudo, o impacto do marketing digital no setor também foi destacado, com 21% dos entrevistados mencionando o papel de anúncios e propagandas em redes sociais no processo de busca.

A pesquisa revelou ainda que canais menos convencionais, como leilões e grupos de WhatsApp, foram citados por 8% e 13% dos participantes, respectivamente. Essa diversidade nas formas de busca indica um mercado em constante adaptação, no qual a tecnologia e a análise de dados desempenham papel central.

Realizada entre os dias 21 de outubro e 6 de novembro de 2024, com 1.200 respondentes nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte, a pesquisa evidencia o potencial de plataformas digitais, como o Meu Imóvel, em redefinir os padrões do setor imobiliário. De acordo com Machado, a plataforma se diferencia por "dar um toque humano à experiência de busca, quase como uma consultoria pessoal imediata, para que o cliente se sinta mais acolhido e melhor direcionado enquanto procura no ambiente digital".

Completando 10 anos no mercado em 2025, o Meu Imóvel atua como uma plataforma digital voltada ao setor imobiliário, destacando-se pelo uso de tecnologias que aprimoram a experiência de busca por empreendimentos. Entre as funcionalidades, estão o algoritmo de recomendação personalizado e ferramentas de análise que auxiliam na identificação de opções alinhadas ao perfil de cada usuário. Para saber mais, basta acessar: https://appmeuimovel.com/