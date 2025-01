Após vitória em casa e outros resultados da rodada, Inter é o líder do grupo B no Gauchão

Depois de vencer o Juventude por 2 a 0 na tarde de sábado (25), no Beira-Rio, e de outros resultados de jogos da segunda rodada do Campeonato Gaúcho, o Inter assumiu a liderança do grupo B, com 4 pontos. Nesta terça-feira (28), o time comandado por Roger Machado enfrentará o São José no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

O primeiro jogo oficial do Inter em casa nesta temporada foi marcado por uma vitória consistente. Diferentemente da última temporada, quando o Colorado iniciou o ano enfrentando problemas de preparação física, a atuação no confronto com o Papo no sábado (25) mostrou um cenário oposto.

Mesmo sob um calor e muita chuva em determinados momentos dos 90 minutos – característico do verão em Porto Alegre –, o Inter manteve a intensidade durante boa parte da partida. O placar foi aberto no primeiro tempo, com um gol de pênalti, e consolidado na segunda etapa. Rafael Borré marcou os dois gols do confronto.

Após o jogo, o técnico Roger Machado destacou o desempenho coletivo da equipe. “O melhor trabalho de força física está nos trazendo um rendimento físico superior. Ainda não atingimos uma carga crônica ideal, mas o acúmulo desses esforços pode ter um custo no futuro. Vamos trabalhar para que os jogadores não fiquem expostos em campo. No entanto, acredito que estamos em um bom momento físico”, avaliou Roger.

A intensidade destacada por Roger logo no início do estadual está diretamente relacionada às mudanças no formato da competição neste ano. Agora, as 12 equipes da elite gaúcha estão divididas em três grupos, e apenas os primeiros colocados garantem vaga direta na fase eliminatória. Além disso, as equipes de um mesmo grupo não se enfrentam entre si.

Com isso, cada uma das oito rodadas tem grande importância, já que não há confrontos diretos para possibilitar recuperação em caso de tropeços. Desta forma, o estadual não pode mais ser tratado como secundário pelas grandes equipes. O Inter, por exemplo, optou por escalar seus principais titulares, como Bernabei e Fernando, já na segunda partida.

“A influência do novo formato está diretamente ligada à forma como planejamos a pré-temporada. É um tiro curto: não há espaço para recuperar pontos perdidos com times alternativos ou descaracterizados. Não diria que gosto da fórmula, mas é uma solução para manter os estaduais vivos. Entendo a importância desses torneios e vamos nos adaptar. Mesmo com a redução de rodadas, o campeonato mantém sua essência e atmosfera”, finalizou Roger.