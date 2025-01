Bombeiros seguem buscas por desaparecido no Rio Guarita

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela e militares de Três Passos seguem realizando buscas na tentativa de encontrar um jovem que caiu nas águas do Rio Guarita, em Barra do Guarita, durante uma pescaria na noite dessa sexta-feira, 24.

As equipes concentram as buscas nas proximidades da área onde o jovem teria caído. O local é de difícil acesso e o rio é fundo no local, o que dificulta as buscas.

Além dos mergulhadores dos Bombeiros Voluntários, especialistas em mergulho dos Bombeiros Militares de Capão da Canoa também estão auxiliando nas buscas.

O jovem de 18 anos teria caído no Rio Guarita e desde então não teria sido mais avistado. Ontem as forças de segurança fizeram buscas até por volta da meia-noite. Hoje as buscas iniciaram às 6 horas da manhã.