CGTN: Xi Jinping visita moradores afetados pelas enchentes antes do Festival da Primavera

A CGTN publicou um artigo sobre a recente visita do presidente chinês Xi Jinping a uma aldeia na província de Liaoning, no nordeste da China, que foi fortemente afetada pelas inundações em agosto passado. O artigo destaca a tradição do presidente de visitar cidadãos comuns antes do Festival da Primavera, analisa momentos emocionantes das suas visitas e explica como as ações de Xi reforçam seu compromisso de garantir uma vida feliz para o povo.

PEQUIM, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Faltando pouco mais de uma semana para o Festival da Primavera, o feriado mais importante do calendário chinês, as famílias afetadas pelas inundações na aldeia de Zhujiagou, província de Liaoning, no nordeste da China, estão se preparando para celebrar o Ano Novo chinês em casas novas.

Em agosto passado, chuvas torrenciais atingiram o condado de Suizhong, em Liaoning, provocando graves inundações e afetando profundamente a vida de até 185.000 moradores de 110 aldeias de 10 municípios. A aldeia localizada em baixa altitude de Zhujiagou foi uma das áreas mais atingidas, com estradas destruídas, mais de 70 hectares de terras agrícolas inundadas e mais de 50 casas danificadas – 41 das quais foram consideradas inseguras para reparos.

186 pessoas das 41 famílias afetadas foram transferidas para um novo local em um terreno mais alto. O projeto de construção teve início no começo de setembro para garantir que os moradores pudessem ter um teto sobre suas cabeças antes da chegada do inverno frio no nordeste da China. Em 24 de outubro de 2024, todos os moradores afetados se mudaram para as casas recém-construídas.

Enfrentando temperaturas congelantes, o presidente Xi Jinping tirou um tempo da sua agenda lotada para visitar os moradores de Zhujiagou na quarta-feira.

Xi, que também é secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC), inspecionou o progresso da restauração e reconstrução pós-desastre e perguntou aos moradores locais sobre a qualidade das casas reconstruídas e sobre as condições das suas vidas.

"Huludao sofreu graves inundações no ano passado. Fiquei preocupado com vocês e resolvi fazer uma visita antes do Festival da Primavera", disse Xi aos moradores.

"O que vi hoje me deixou aliviado", ele acrescentou.

'As pessoas sempre podem contar com Partido e com o governo'

Mencionando uma série de desastres naturais que ocorreram em todo o país no ano passado na quarta-feira, Xi disse que acredita que a restauração e a reconstrução nas áreas afetadas terão bons resultados.

"Sempre colocamos as pessoas em primeiro lugar", disse Xi. “O povo sempre pode contar com o Partido e com o governo nos seus momentos mais difíceis, pois sempre ajudamos todos a superar as dificuldades e a reconstruir suas casas.”

Diante das visitas do presidente antes do Festival da Primavera, podemos dizer que a "reconstrução pós-desastre" foi um dos principais pontos a serem abordados de frente.

Além da recente visita a Zhujiagou, em fevereiro passado Xi visitou os afetados pelas inundações na aldeia de Diliubu, município de Tianjin. Na ocasião, ele disse aos moradores: "Somente quando as pessoas estão seguras é que o país pode prosperar", acrescentando que a liderança central do Partido "resolveu melhorar a vida das pessoas por meio do aprimoramento da construção de projetos de conservação da água e o controle das inundações".

Em janeiro de 2022, ele enfrentou a neve para visitar as pessoas em uma pequena aldeia chamada Fengnanyuan, na província de Shanxi, no norte da China, que havia sido duramente atingida pelas inundações do outono. "A determinação do PCCh de garantir que todo o povo chinês tenha uma vida feliz permanece inalterada há mais de um século e não mudará", disse Xi.

Ele também visitou Yingxiu, um município no condado de Wenchuan, na província de Sichuan, em fevereiro de 2018, que foi o epicentro de um grande terremoto que custou a vida de dezenas de milhares de pessoas em 2008. "Meu trabalho é servir o povo", disse Xi durante a visita.

Passando tempo com pessoas

A visita a Liaoning dá continuidade a uma tradição que Xi mantém há 13 anos consecutivos: visitar pessoas desfavorecidas antes do Festival da Primavera e reconfortá-las.

Durante uma inspeção antes do festival em Zhangjiakou, província de Hebei, em janeiro de 2017, Xi visitou a Vila Desheng, onde ajudou um morador a calcular meticulosamente a renda e as despesas domésticas.

Em fevereiro de 2016, Xi visitou a aldeia de Shenshan, na província de Jiangxi, e se juntou aos moradores para fazer o lanche festivo ciba, um tradicional bolo de arroz glutinoso. Ele brincou dizendo que amassar a massa com um martelo era um bom exercício.

Ao inspecionar a Região Autônoma do Norte da Mongólia Interior em janeiro de 2014, Xi foi a uma casa de assistência a crianças, onde usou a linguagem de sinais para interagir com os deficientes auditivos. Na sua última mensagem de Ano Novo, Xi Jinping enfatizou novamente que "de todos os trabalho que teremos que fazer, o mais importante é garantir uma vida feliz para os nosso povo". A agenda lotada do presidente é uma demonstração de como suas ações vão além das palavras.

