Inicia seletiva brasileira do Campeonato Mundial Adobe 2025

Estão abertas as inscrições para a seletiva Adobe Brasil, braço nacional do Campeonato Mundial entre Alunos Criativos e Certificados em Tecnologias Adobe 2025. O credenciamento acontece gratuitamente durante o mês de fevereiro no site da ENG e tem validade para o ano de 2025.

Organizada pela ENG DTP & Multimídia, a seletiva Adobe Brasil visa atestar as habilidades de design criativo dos participantes e escolher os 2 mais bem avaliados para representar o Brasil no Adobe Certified Professional World Championship — o Campeonato Mundial dos Alunos Certificados com Tecnologias Adobe.

Desenvolvido para estimular a criatividade de estudantes de design, ilustração, publicidade, fotografia e artes, o campeonato tem como objetivo premiar os novos profissionais que se utilizam de técnicas possibilitadas pelas ferramentas Adobe.

A competição internacional acontece em julho, em Orlando (Flórida) e vai reunir competidores de 90 países. A premiação ao campeão é de 8 mil dólares, 4 mil dólares ao vice-campeão e 2 mil ao terceiro lugar.

Em 2024, a seletiva Adobe Brasil contou com mais de 150 inscrições vindas de 15 diferentes estados brasileiros. O evento aconteceu simultaneamente em diversas cidades brasileiras, como: São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis e Campinas.

Durante as últimas edições, o Brasil conquistou as medalhas de prata em 2021 e 2022, e o bronze em 2023, demonstrando a força criativa do aluno brasileiro, além de abrir portas para esses futuros profissionais no mercado internacional.

Para atrair o interesse de instituições de ensino e divulgar as potencialidades das certificações profissionais dentro das universidades, a ENG promove, gratuitamente, no próximos dia 06 de fevereiro, evento on-line voltados ao credenciamento das instituições de ensino.

Somente alunos de instituições de ensino Credenciadas participam da seletiva Adobe Brasil.

O evento trará informações sobre o credenciamento das instituições de ensino, o engajamento de professores, a proximidade com o mercado de trabalho e o crescimento no número de alunos, que as certificações profissionais Adobe trazem.

As inscrições para o evento Credenciamento de instituições de ensino para certificações profissionais e tecnológicas com validade internacional estão no site da ENG.

https: //www.eng.com.br/cert

Sobre a ENG:

A ENG DTP & Multimídia Ltda. é uma empresa pertencente ao Grupo ENG, integrado também pela empresa ENG Com Comp Ltda. Fundado há mais de 40 anos, o foco de atuação do Grupo é a transferência de tecnologias. Para isso, possui parcerias com grandes empresas do setor tecnológico como a Adobe, Autodesk, Corel, Microsoft e SENCHA.

Operando em São Paulo, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro, o Grupo ENG dedica-se a treinamentos oficiais, consultoria técnica, licenciamentos de software (Revendedor Top 3 no Brasil), locação de mão de obra e prestação de serviço de Certificação Profissional.