IA e comunidades impulsionam Creator Economy em 2025

As marcas têm se transformado cada vez em ecossistemas completos, ofertando uma esteira de produtos diversos e novas formas de atuação para ampliar alcance. Para os criadores de conteúdo isso não é diferente, já que também começaram a transformar seu conteúdo em negócios digitais, e consequentemente, criar suas próprias empresas. De acordo com o estudo “Blueprint for Brand Growth”, realizado pela Kantar, explorar novos territórios pode duplicar as chances de crescimento das empresas. No universo da criação de conteúdo, estratégias que conectam inteligência artificial, personalização e engajamento em comunidades digitais têm sido pilares desse avanço. A seguir cinco tendências para a criação de conteúdo em 2025:

Inteligência Artificial personalizada

Ferramentas de Inteligência Artificial (IA) seguirão em crescimento neste ano, influenciando desde recomendações de compra até o atendimento ao cliente. A personalização gerada pela IA já prova ser eficaz: segundo o relatório O Futuro do Digital da Hotmart, empresa global de tecnologia focada na Creator Economy, o uso de tecnologias de recomendação podem aumentar o ticket médio em até 32%. O mesmo estudo revela que em 2025, a integração da IA nas etapas da jornada do cliente deverá ser ainda mais profunda, desde a criação de conteúdo até o suporte pós-venda, reduzindo demandas de suporte humano em até 50% e elevando a experiência do usuário.

“Com a inteligência artificial, alcançamos níveis inéditos de personalização e eficiência na jornada do cliente. Essa tecnologia não só otimiza recomendações, mas também transforma o atendimento, agilizando respostas e ampliando o engajamento. Em 2025, integrá-la de forma ampla será decisivo para criadores que querem se conectar de forma mais assertiva com seus públicos," afirma Alexandre Abramo, diretor de desenvolvimento de mercado da Hotmart.

Construção de comunidades e aumento do engajamento

O engajamento com comunidades digitais está diretamente ligado ao crescimento do faturamento dos negócios digitais. O levantamento da Hotmart revela que os criadores de conteúdo que mantêm comunidades ativas obtêm uma média de 2,5 vezes mais receita. Tecnologias com gamificação e interação constante são as mais promissoras para consolidar essas comunidades, tornando-as uma extensão natural da empresa do criador e estimulando a fidelização.

Internacionalização simplificada

A acessibilidade global está mais próxima de criadores digitais de todos os tamanhos. Tecnologias de tradução automática, como legendas e dublagens, permitem a localização de produtos em diversas línguas. Essa abordagem quebra barreiras culturais e facilita a inserção em novos mercados, expandindo as possibilidades de monetização internacional para marcas e criadores.

Personalização de ofertas

A estratégia de personalização alcança novos patamares com ferramentas como descontos dinâmicos, que exibem preços ajustados conforme o público. Produtos digitais que utilizam essas tecnologias atraem 34% mais interesse, segundo o estudo da Hotmart. Além disso, a segmentação personalizada otimiza o custo de aquisição do cliente e contribui para uma experiência de compra mais direcionada.

Pilares de uma estratégia inovadora em 2025

O uso de tecnologias como inteligência artificial e personalização será crucial para fortalecer as conexões entre os criadores e consumidores. Além de impulsionar receita e engajamento, essas estratégias se tornam peças-chave em um ecossistema mais integrado e inovador, criando oportunidades para que os creators se tornem verdadeiras empresas. “Os criadores de conteúdo já estão migrando da jornada do CPF para o CNPJ. Aqueles que usarem as novas tecnologias e tendências a seu favor certamente acelerarão este processo, ganhando mais escalabilidade e faturamento”, complementa Abramo.