Nova solução unifica gestão de serviços de ponta a ponta

Em novembro de 2024, a Nimble Evolution realizou o lançamento do NimbleOne. De acordo com o Diretor Comercial da empresa, Anderson Barcat, o serviço de ESM (Enterprise Service Management) visa simplificar os fluxos de trabalho e elevar a eficiência operacional em diversas áreas.

Diferentemente das soluções de ITSM (Information Technology Service Management), que são projetadas para gerenciar exclusivamente os serviços de tecnologia da informação, o ESM amplia esse conceito para abranger toda a organização.

Com o ESM, a mesma lógica de fluxos de trabalho usada no setor de TI é aplicada a outros departamentos, como recursos humanos, finanças e marketing. Essa abordagem permite que diferentes áreas operem de maneira unificada.

Barcat complementa que a solução foi pensada para resolver desafios que surgem em ambientes complexos e preparar organizações para o futuro. Nesse contexto, o NimbleOne foi desenvolvido a partir de ferramentas Atlassian, conectando-se também a outros aplicativos.

Service Management World

Durante o evento Service Management World, realizado no final de novembro de 2024, em Orlando, na Flórida, a Nimble Evolution reforçou sua parceria com a Precision Bridge, empresa que realiza automação de migração de dados e fornece apoio ao NimbleOne.

Alvaro D'Alessandro, CEO da Nimble Evolution, garante que essa parceria resulta em uma migração rápida e segura para a nuvem, seja para atualizar a TI ou para integrar outros departamentos, de modo que as transições sejam mais rápidas e eficientes.

“Nossos clientes nos dizem que, em média, economizamos cerca de 50 a 80% de esforços em comparação com uma migração manual”, diz o co-fundador da Precision Bridge, Mark Herring.

Ainda, ao longo do evento, a Nimble Evolution também destaca sua parceria estratégica com a Process Street, que se posiciona em seu LinkedIn como a primeira plataforma de gerenciamento de processos baseada em IA.

Com presença no Brasil e nos Estados Unidos, a Nimble Evolution tornou-se a distribuidora exclusiva da Process Street no Brasil — o que, de acordo com o CEO, é uma maneira de reforçar seu compromisso com as tendências tecnológicas.

Sobre a empresa

A Nimble Evolution se posiciona em seu site como uma empresa dedicada à melhoria contínua, que oferece serviços de Consultoria, Treinamento e fornece Ferramentas de Apoio para gestão de serviços.

No dia 19 de janeiro, a Nimble Evolution completou 21 anos de história. Suas operações iniciaram em 2004 como OAT Solutions e, desde 2023, a empresa passou a adotar o novo nome.

Website: https://br.nimbleevolution.com/