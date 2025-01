Lavanderias de autosserviço são opção para viagem em família

O verão 2024/2025 segue até às 6h02 do dia 20 de março e chega trazendo dias ensolarados ideais para quem realiza viagens de férias. Uma pesquisa recente realizada pela Booking revelou que 94% dos turistas brasileiros desejam viajar até o fim da estação.

Segundo o balanço, compartilhado pelo site Panrotas, seis a cada dez (60%) entrevistados afirmaram que já estavam se organizando para as viagens deste verão, que ainda tem pela frente as últimas semanas antes do fim das férias escolares e o Carnaval (4 de março).

Raphael Marques, CEO da #1 Lavanderia Express - franquia de lavanderia de autosserviço -, destaca que turistas buscam praticidade durante uma viagem para otimizar seu tempo e evitar preocupações desnecessárias.

“Eles querem aproveitar ao máximo as experiências e atrações locais sem se sobrecarregar com tarefas cotidianas, como planejar cada detalhe da viagem, transporte complicado e imprevistos”, observa. “A praticidade permite que o foco seja no lazer, no descanso e nas experiências únicas do destino, facilitando a adaptação ao ambiente e reduzindo o estresse”, complementa.

Marques ressalta que a tarefa de lavar roupas durante uma viagem de férias, principalmente quando se está em família, pode ser complicada. Nesse sentido, as lavanderias de autosserviço podem ser úteis para quem viaja em família.

“Em vez de gastar horas procurando uma lavanderia tradicional ou precisar de ajuda externa, os turistas podem lavar suas roupas de forma independente, no momento que acharem mais conveniente”, explica.

Na visão do CEO da #1 Lavanderia Express, a modalidade é útil para quem está viajando por longos períodos, com crianças, ou mesmo para quem planeja atividades ao ar livre, onde as roupas podem se sujar facilmente.

“Além disso, as lavanderias de autosserviço costumam ser acessíveis e funcionais, permitindo que os viajantes cuidem dessa tarefa sem sair de seu ritmo de viagem”, diz.

Franquia está presente nos principais pontos turísticos do país

Marques conta que a #1Lavanderia possui unidades nos principais destinos turísticos do Brasil, como Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Florianópolis (SC) e Salvador (BA), entre outras grandes cidades e destinos litorâneos.

De fato, as cidades citadas por Marques estão entre os pontos turísticos mais desejados pelos brasileiros para as viagens de verão, segundo o estudo “Tendências de Turismo Verão 2025 - comportamento da população brasileira”, realizado pelo Ministério do Turismo em parceria com a Nexus.

Em média, 63% dos participantes afirmaram que preferem viajar pelo próprio país, ao passo em que apenas 35% esperavam viajar para o exterior, ainda segundo dados da sondagem, compartilhada pela CNN Brasil.

Recentemente, a #1Lavanderia atingiu a marca de 210 unidades em 22 estados brasileiros. De acordo com Marques, a expectativa da empresa para os locais de maior movimentação nesta época do ano, do ponto de vista de faturamento, geralmente é alta.

“Em períodos de alta temporada turística, como feriados prolongados, férias escolares e festas de fim de ano, há um aumento significativo na demanda por serviços de lavanderia, especialmente em áreas turísticas onde os visitantes podem precisar de lavanderias para cuidar de suas roupas durante a estadia”, discorre.

“Portanto, esses locais tendem a registrar um aumento na movimentação e no faturamento para a #1Lavanderia”, articula Marques.