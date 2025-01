Workplace Options Lança Programa Abrangente e Compassivo de Retorno ao Trabalho para Sobreviventes de Câncer

RALEIGH, N.C., Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O retorno ao trabalho após um diagnóstico de câncer é uma jornada repleta de desafios - fadiga física, obstáculos emocionais e complexidades da reintegração no local de trabalho. Para abordar essas dificuldades, a Workplace Options (WPO), líder global em soluções holísticas de saúde e engajamento dos funcionários, lançou o Return to Work: Cancer Care Compass Program. Este é o primeiro programa global e inclusivo criado para proporcionar suporte inigualável aos funcionários em recuperação do câncer e aos gerentes que os orientam na sua transição de volta ao trabalho.

Os Desafios do Retorno ao Trabalho Após o Câncer

Para os funcionários que estão se recuperando de câncer, a jornada de retorno ao trabalho geralmente inclui:

Fadiga física e dificuldades cognitivas que afetam a produtividade diária.

Desafios emocionais, como ansiedade, medo de julgamento ou estigmas no local de trabalho.

Incerteza sobre a dinâmica do local de trabalho e as expectativas de desempenho.



Os empregadores também enfrentam desafios para entender como proporcionar suporte significativo e, ao mesmo tempo, levar em conta as prioridades da empresa. Os gerentes podem ter dificuldade em preparar acomodações flexíveis ou promover a inclusão da equipe.

Como o Cancer Care Compass Program Aborda Esses Desafios

O Return to Work: Cancer Care Compass Program foi desenvolvido especificamente para enfrentar esses obstáculos específicos com uma abordagem holística e multicamadas:

Apoio Emocional e Psicológico: Até 18 sessões de aconselhamento, juntamente com sessões de atenção plena, ajudam os funcionários a desenvolver resiliência e administrar o estresse.

Até 18 sessões de aconselhamento, juntamente com sessões de atenção plena, ajudam os funcionários a desenvolver resiliência e administrar o estresse. Reintegração Profissional: 12 sessões de coaching personalizadas com um Coordenador de Reintegração e Adaptação Ocupacional (CORAT) , um especialista que orienta os funcionários na definição de metas alcançáveis, aprimoramento de habilidades e abordagem de desafios no local de trabalho.

12 sessões de coaching personalizadas com um , um especialista que orienta os funcionários na definição de metas alcançáveis, aprimoramento de habilidades e abordagem de desafios no local de trabalho. Avaliações Funcionais e Pesquisas Trabalho-Vida: Os especialistas CORAT avaliam as necessidades holísticas dos funcionários e os conectam a recursos essenciais, incluindo consultas dietéticas, reabilitação física, auxiliares de mobilidade e terapias complementares, como acupuntura ou ioga terapêutica.

Os especialistas CORAT avaliam as necessidades holísticas dos funcionários e os conectam a recursos essenciais, incluindo consultas dietéticas, reabilitação física, auxiliares de mobilidade e terapias complementares, como acupuntura ou ioga terapêutica. Colaboração Total com o Gerente: Os especialistas CORAT facilitam a comunicação entre funcionários e gerentes, garantindo que os planos de acomodação e reintegração estejam alinhados com as necessidades de ambas as partes.

Capacitando os Gerentes a Liderar com Confiança e Compaixão

O Cancer Care Compass Program reconhece que os gerentes desempenham um papel fundamental na promoção de um local de trabalho compassivo e inclusivo. O programa oferece:

Consultas Ilimitadas com o Gerente: Os especialistas CORAT oferecem orientação especializada sobre acomodação no local de trabalho e planos flexíveis de reintegração.

Os especialistas CORAT oferecem orientação especializada sobre acomodação no local de trabalho e planos flexíveis de reintegração. Kit de Ferramentas para Gerentes: Um guia de três capítulos que oferece estratégias práticas para todas as etapas da reintegração: Preparação: Entendimento dos tratamentos contra o câncer, a conformidade legal e o planejamento flexível. Atuação: Implementação de acomodações, gerenciamento da dinâmica da equipe e check-ins. Suporte: Apoio emocional e prático contínuo para funcionários e equipes, juntamente com incentivos ao autocuidado dos gerentes.



Um guia de três capítulos que oferece estratégias práticas para todas as etapas da reintegração:

"Os gerentes são os arquitetos de uma cultura de local de trabalho inclusiva e psicologicamente segura", explica o Dr. Kennette Harris, Diretor Clínico da Workplace Options. "Este programa os equipa com ferramentas específicas para a criação de ambientes onde os funcionários se sintam valorizados, apoiados e capacitados para terem o melhor desempenho."

O Diferencial da Workplace Options

Ao contrário dos programas tradicionais que se concentram exclusivamente na recuperação médica, o Programa Cancer Care Compass da WPO enfatiza a reintegração vocacional e o desenvolvimento da resiliência. Recursos exclusivos:

Um Único Ponto de Coordenação: Os especialistas CORAT atuam como um recurso central para funcionários e gerentes, agilizando o processo de reintegração.

Os especialistas CORAT atuam como um recurso central para funcionários e gerentes, agilizando o processo de reintegração. Adaptabilidade Global: O design escalável do programa garante que ele atenda às diversas necessidades culturais e regulatórias das organizações em todo o mundo.

O design escalável do programa garante que ele atenda às diversas necessidades culturais e regulatórias das organizações em todo o mundo. Foco Holístico: Ao abordar as dimensões física, emocional e profissional, o programa garante um retorno sustentável ao trabalho.



Integração Perfeita com Políticas Existentes

O Programa Cancer Care Compass complementa o programa existente de assistência e bem-estar dos funcionários de uma organização. Ao se alinhar com as políticas do local de trabalho, ele aprimora os sistemas de suporte, ao mesmo tempo em que aborda os desafios únicos dos funcionários e promove um ambiente inclusivo.

Compromisso Com a Recuperação do Câncer e Inclusão no Local de Trabalho

Como signatária do Working with Cancer Pledge, a WPO se dedica a criar locais de trabalho onde os sobreviventes de câncer se sintam valorizados e capacitados em todas as etapas da recuperação.

“A recuperação do câncer não se trata apenas da sobrevivência - e sim de prosperar”, disse Alan King, Presidente e CEO da Workplace Options. “Com o Cancer Care Compass Program da WPO, ajudamos os funcionários a voltar ao trabalho com confiança e as empresas a criar culturas de cuidados duradouras.”

Sobre a Workplace Options:

Fundada em 1982, a Workplace Options (WPO) é a maior provedora independente de soluções holísticas de bem-estar. Por meio de programas personalizados e uma rede global abrangente de provedores e profissionais credenciados, a WPO apoia os indivíduos a se tornarem mais saudáveis, felizes e produtivos, tanto pessoal quanto profissionalmente. Com a confiança de 50% das empresas Fortune 500, a WPO oferece atendimento de alta qualidade de forma digital e pessoal para mais de 88 milhões de pessoas em 127.000 organizações em mais de 200 países e territórios.

