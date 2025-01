Após habilitação estadual em cardiologia, Hospital Dom Joaquim realiza primeiro procedimento de Angioplastia pelo SUS

Foto: Ascom Imas

O Hospital Dom Joaquim, localizado em Sombrio, é uma unidade contratualizada com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e foi habilitado pelo Governo do Estado no final do ano passado para realizar procedimentos de alta complexidade na área cardiovascular. Neste mês, a unidade hospitalar realizou o primeiro procedimento de angioplastia. Entre outubro de 2024 e a primeira semana de janeiro, foram realizadas cinco cirurgias cardíacas e 35 cateterismos na unidade de hemodinâmica. Mensalmente o Estado repassa o valor de R$ 5,4 milhões para a unidade hospitalar.

O paciente Roberto Zacher, 58 anos, procurou atendimento na emergência do hospital após sentir cansaço extremo, dores no peito e alterações na pressão arterial. Ele foi imediatamente encaminhado para a UTI, onde, após uma bateria de exames, foi submetido a um cateterismo e, posteriormente, à angioplastia. “Acompanhei todo o procedimento. A equipe médica é extremamente profissional e atenciosa. Eles me transmitiram segurança e conforto durante a angioplastia. Fiquei muito tranquilo, especialmente porque toda a infraestrutura é de primeira linha, muito moderna. Foi sensacional. Estou sem dor e me sinto muito bem, como se tivesse um coração novo”, declarou Roberto, que já recebeu alta hospitalar.

O setor vem atendendo uma demanda reprimida na macrorregião Sul de Santa Catarina, fazendo desde cirurgias cardíacas, cateterismos, e agora, a primeira angioplastia, realizada na primeira semana de janeiro.

“Os números só tendem a crescer. Estamos organizando as equipes, aprimorando o fluxo para oferecer o melhor serviço cardiológico para a nossa população. Começamos com os procedimentos eletivos e logo abrimos a hemodinâmica. Em pouco tempo, muitas vidas foram salvas”, declarou a diretora Mariele da Soler.

Nas próximas semanas a hemodinâmica começará a oferecer mais um serviço à população: o estudo eletrofisiológico, que mede a atividade elétrica do coração. “Esse exame é fundamental para pacientes com arritmias cardíacas, que apresentam um ritmo cardíaco irregular. Serão beneficiados com esse importante procedimento para a saúde do coração. Este é mais um avanço do Hospital Dom Joaquim, que mantém o firme compromisso de proporcionar saúde de qualidade, eficaz e resolutiva para todos”, destacou o enfermeiro Éder Nunes, que compõe a equipe de cardiologia da unidade hospitalar.