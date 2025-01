Mercado de agentes de IA movimenta US$ 190 bilhões em 2024

A inteligência artificial (IA) tem apresentado avanços significativos no desenvolvimento de soluções autônomas, segundo um relatório da McKinsey de 2024. O estudo revelou que o uso de inteligência artificial generativa (Gen AI) quase dobrou nos últimos dez meses, com dois terços dos executivos relatando aplicação regular em pelo menos uma função de negócio em suas organizações.

"Os agentes de IA são sistemas computacionais projetados para executar tarefas específicas com autonomia crescente", explica Fabio Sakata, CEO da Marvin, serviço de criação de AI MVP’s por assinatura. Em entrevista, Sakata detalha que estes sistemas utilizam algoritmos de aprendizado de máquina para processar dados e tomar decisões baseadas em parâmetros predefinidos.

O Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) classifica os agentes de IA em cinco categorias principais, com base em sua complexidade e capacidade de processamento:

• Agentes reativos simples, que respondem a estímulos imediatos;

• Agentes reativos baseados em modelo, que incorporam análise contextual;

• Agentes baseados em objetivos, focados em resultados específicos;

• Agentes baseados em utilidade, que otimizam múltiplas variáveis;

• Agentes de aprendizagem, que se adaptam com base em experiências anteriores.

Além disso, a McKinsey estima que a aplicação da Gen AI em múltiplas indústrias poderá movimentar de US$ 2,6 trilhões a US$ 4,4 trilhões na economia mundial anualmente, com impactos significativos em áreas como marketing, vendas, pesquisa e desenvolvimento, operações relacionadas a clientes e engenharia de software.

Os interessados podem obter mais informações sobre agentes de IA no site da Marvin (marvin.app.br).