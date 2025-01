Rinoplastia auxilia em condições de saúde respiratória

O Brasil é o país que mais realizou o procedimento de rinoplastia, de acordo com o último relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética (ISAPS), com mais de 87 mil procedimentos realizados em 2023.

O Dr. Pierre Fonseca da Costa, médico cirurgião especialista em otorrinolaringologia com foco em rinoplastia, conta que muitas pessoas acreditam que a rinoplastia pode ser somente para fins estéticos. “É possível classificar as rinoplastias em três modalidades, começando pela rinoplastia estética, puramente para melhora da harmonia nasal”, diz.

Segundo Dr. Pierre Costa, a segunda modalidade é a rinoplastia reparadora, que se propõe a consertar algo que foi distorcido por cirurgias anteriores, traumas ou doenças.

“O terceiro tipo de cirurgia é a rinoplastia funcional, em que a distorção natural da anatomia do nariz causa problemas no fluxo de ar. Assim, é possível pela rinoplastia uma melhora da dinâmica respiratória”, explica.

O cirurgião atua em Curitiba (PR) com a realização de rinoplastias e cirurgias faciais com base em seu conhecimento sobre as vias respiratórias e as estruturas faciais. Ele possui graduação em medicina pela Universidade Gama Filho e residência médica em Otorrinolaringologia pela Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro (RJ). Além disso, realizou a especialização fellowship em cirurgia endoscópica nasossinusal e especialização fellowship em Cirurgia plástica facial pelo Hospital IPO, em Curitiba.

Procedimento pode ajudar com a saúde

“Considero que uma rinoplastia nunca deve ser feita sem a busca da melhora funcional, por menor que seja a queixa quanto a isso”, afirma Dr. Pierre Costa. “Diante dos benefícios de uma boa respiração, é possível aliar a busca por sua melhoria com a realização do sonho da melhora estética”, diz

O médico cirurgião destaca que cada nariz é único e, por conta disso, seus defeitos e irregularidades também são individuais.

Segundo Dr. Pierre Costa, em geral, as queixas mais frequentes dos pacientes são:

Alterações do dorso, com a chamada giba nasal;

Ponta grosseira, onde ela tem aspecto globoso e é mal definida;

Queda da ponta nasal, em que ela não tem sustentação;

Nariz torto.

O médico afirma que estas solicitações correspondem a mais de 80% das queixas relatadas em seu consultório.

Otorrinolaringologia é essencial para cirurgias no nariz e face

De acordo com Dr. Pierre Costa, a obstrução nasal é, de longe, o principal motivo das consultas que visam cirurgia na otorrinolaringologia. “Ela tem causas variáveis e o desvio do septo nasal desponta como principal vilão”.

Ele ressalta que a hipertrofia dos cornetos nasais (carne esponjosa), sinusite crônica, pólipos e roncos são condições que podem ser bem resolvidas com cirurgia. “Vale citar a fragilidade da parede lateral do nariz e estruturação central, em que uma rinoplastia funcional resolveria totalmente o fluxo de ar”, afirma.

O especialista em rinoplastia chama a atenção para a importância do acompanhamento com otorrinolaringologistas especializados para tratar essas condições: “O paciente deve buscar um profissional especializado, que estuda e entende de um assunto tão específico”.

Dr. Pierre Costa ressalta que algumas pessoas utilizam medicamentos e tratamentos momentâneos por anos para tratar alguma condição respiratória e que essas atitudes podem ser erros graves, pois o uso de medicamentos de forma abusiva e prolongada é prejudicial à saúde, não só comprometendo o nariz, como também sobrecarregando o sistema cardiovascular.

Para o médico cirurgião, a cirurgia é uma alternativa quando o tratamento clínico não resolve e há indicação cirúrgica.

“De forma geral, sempre dou chance ao organismo, tentando tratamento com remédios, por um período de dois a três meses”, exemplifica. “Quando não é suficiente, o ideal é que o médico tome uma decisão, juntamente com o paciente, para resolver o problema de forma definitiva”, explica.

Pós-operatório exige cuidados

Com relação aos cuidados pós-operatórios para cirurgias de vias respiratórias, Dr. Pierre Costa observa que as cirurgias são diversas e cada uma tem sua particularidade. Apesar disso, de forma geral, é preciso ter cuidado com relação à hidratação e uma alimentação leve e balanceada.

Segundo o especialista em otorrinolaringologia, o pós-operatório também demanda repouso em ambiente fresco e arejado, com afastamento de atividades físicas por, pelo menos, uma semana.

“O paciente deve evitar exposição ao sol e a lugares quentes, fazer as limpezas nasais e utilizar as medicações conforme recomendado”, explica. “Com a devida atenção a esses cuidados, é possível garantir uma recuperação mais rápida, previsível e confortável”, completa.

Para concluir, Dr. Pierre Costa ressalta que, quando a cirurgia é uma possibilidade, é preciso analisar a situação a longo prazo. “O procedimento é uma opção para o paciente que convive com a autoestima baixa, respira mal, tem o sono prejudicado e sinusites recorrentes”.

“Assim, o bom senso e o grau de desconforto é quem vão determinar se é possível tratar o problema de forma conservadora, por vezes paliativa, ou de forma definitiva, com abordagem cirúrgica”, finaliza.

