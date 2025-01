Gurias do Yucumã Flamengo podem encerrar atividades por falta de recursos financeiros

A equipe feminina de futebol Gurias do Yucumã Flamengo, uma das mais representativas da região, enfrenta uma situação delicada e pode fechar as portas em 2025. A notícia foi divulgada pelo diretor do time, Ildo Scapini, em um comunicado nas redes sociais na manhã desta quinta-feira.

Segundo Scapini, o principal motivo é a falta de recursos para manter a equipe. Ele revelou que, em 2024, o time enfrentou um déficit superior a R$ 21 mil, dificultando a continuidade das atividades. Apesar do apoio financeiro da Prefeitura de Tenente Portela, que cobre cerca de 30% dos custos totais, o restante das despesas vem sendo mantido com grande dificuldade.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

Gurias do Yucumå poderá anunciar na próxima semana o enceramento das atividades.

Estamos aguardando a marcação de uma reunião entre a diretoria da equipe feminina e o prefeito municipal de Tenente Portela Rosemar Sala.

Segundo o diretor Ildo Scapini vários fatores são determinantes para o encerramento das atividades desde o custo para manter o projeto que mesmo recebendo recursos da prefeitura através da lei do patrocínio cobre apenas 30 por cento do orçamento.

A pouca participação das empresas e indústrias

O desinteresse da população em assistir um jogo feminino mesmo sendo do gauchão da primeira divisão do RS, prevalecendo o preconceito e o machismo.

Finalmente o balanço de 2024 apresentou uma receita de 343 mil.reais sendo 99 mil de recursos da prefeitura através da lei do patrocínio

Apresentado um saldo negativo dívida de 21341 reais. Atualmente o o clube tem duas atletas sendo tratadas em São Paulo de forma particular por exigência das atletas.

Salientamos que a prefeitura através do prefeito Rosemar Sala ajudou as Gurias com cirurgias equipe médica e ambulância nos jogos além de deslocamento de atletas.

O projeto foi enviado para a prefeitura solicitando o valor de 154 mil para o ano de 2025, mínimo necessário para o projeto ter continuidade e ser viável.

Parabéns esclarecer a população o meu trabalho da minha esposa e da minha filha são todos gratuitos.

Não cobramos aluguel das duas casas em que a comissão técnica e as atletas moram.

É público que as Gurias do Yucumå e o HSA que mais divulgam o município.

Tenente Portela poderia de se orgulhar ser uma. das oito cidades do RS em disputar o gauchão juntamente com o Grêmio e Internacional.

Finaliza Scapini que nesses quatro anos revelamos mais de 20 atletas para grandes clubes.